買機票也能嗶！LINE Pay攜手華航 購票還能用點數折抵

現在出門消費還要拿出現金就太不帥氣了！許多民眾每天都會用到的LINE Pay持續積極拓展跨通路支付場景，最新宣布現在在職棒主場消費、線上買機票、foodpanda點外送都能用LINE Pay付款，迎接後疫情時期，吃喝玩樂都能零接觸支付更安心。

中華職棒下半球季熱力開打，LINE Pay於各隊主場推出限定回饋直到10月底，包括臺中洲際棒球場、臺北市立天母棒球場、新北市立新莊棒球場、樂天桃園棒球場及臺南市立棒球場之商品旗艦店與球場內指定美食街店家，使用LINE Pay消費筆筆可享LINE POINTS 3%回饋，搭配週六、日LINE POINTS 5%加碼，最高可享LINE POINTS 8%回饋。

疫情逐步解封讓旅遊市場逐漸回溫，LINE Pay攜手中華航空，只要透過華航官網或手機App連結LINE Pay支付服務，可選擇綁定任一台灣發卡銀行之信用卡、簽帳金融卡、一卡通MONEY帳戶或使用LINE POINTS點數折抵，不管是購票改票、預選座位及預購超額託運行李或於eMall送貨到府網站購物等，皆能透過LINE Pay安全又迅速地完成線上付款。另外，LINE Pay也宣布於foodpanda外送平台上線，用戶於foodpanda App消費，現在也可透過LINE Pay使用已綁定之任一發卡銀行信用卡或簽帳金融卡付款。

喜歡到處吃吃喝喝、島內輕旅行的民眾，即日起至9月11日期間，每週五、六、日用戶於海底撈火鍋、屋馬燒肉、瓦城等LINE Pay合作指定餐廳，單筆消費滿1,888元可享LINE POINTS 4%回饋，綁定中國信託LINE Pay卡再享LINE POINTS 4%回饋；新竹超過百家在地小吃餐廳、伴手禮店、渡假民宿業者等也齊推LINE Pay用戶限定回饋，9月30日前於指定合作店家包括海瑞摃丸、23 Coffee Roasters、新竹市立動物園（僅限門票適用）等，筆筆消費不限金額皆可抽紅包，最高可得LINE POINTS 66點回饋，點選LINE Pay「合作通路」中的「遊新竹」標籤可再領取30元加碼優惠券。