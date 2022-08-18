全家便利商店中秋預購 獨家推「王品集團燒烤組」

隨著中秋節腳步接近，大眾開始物色月餅、烤肉、伴手禮品，準備迎接親友歡聚時刻。全家便利商店今年推出「中秋名店賞」預購檔期，主打「在地老店」、「單入獨享」、「不敗流心」等3大策略，網羅近200款中秋必備商品供消費者選購，其中月餅更有超過70款超商限定獨賣商品，整體月餅價格帶平均落在300至600元；門市也開賣15款單入及小包裝月餅，全力搶攻個人獨享商機。口味部份則瞄準消費者對流心內餡的偏好，除了推出常見的奶黃、芋泥流心之外，還有柚子、巧克力等流心口味，讓月餅在舌尖迸出新滋味。

許多消費者在傳統節慶仍以名店、老店為首選，全家便利商店今年在地老店首推蘆洲冠軍蛋黃酥餅舖「龍鳳堂烏豆沙蛋黃酥」，每盒6入、預購價2盒880元；同時也導入舊振南、犁記、李亭香等名店禮盒。除了在地老店之外，全家便利商店推出5款香港美心月餅，其中「流心雙式月餅」為便利商店獨家販售，可同時品嘗流心奶黃、流心朱古力月餅兩種口味，6入售價1,580元；同樣挾帶超人氣的名店還有「元祖雪餅」，推薦「雪餅星空12入禮盒」，酥脆煎餅及冰Q外皮夾有頂級冰淇淋，售價1,128元，購買再送獨家保冷袋。

看準個人獨享商機，全家便利商店中秋節檔期同步在門市開賣單顆、小盒裝月餅，今年導入多達15款商品，包含晶華酒店鳳凰酥、鼎泰豐桂圓酥，還有累計銷售破萬顆的宜蘭餅鮮奶酥餅、方師傅點心舖的功夫蛋黃酥及冠軍綠豆椪等，單顆價位35元至69元；小盒裝月餅推薦「一福堂3入麻辣肉脯餅」，售價160元。9月20日前購買系列商品可享同價位第2件88折、不同價位兩件94折優惠。

口感層次豐富度為月餅選購的重點之一，近年來「流心」內餡尤其受消費者青睞，首推北港名產「日香珍奶黃芋頭流沙禮盒」，常溫、冰鎮、加熱各有風味，6入售價650元；來自台東的青澤「奶黃流心芋頭酥」包含芋頭內餡、Q彈麻糬及蛋黃流心，每盒6入售價480元。除了萬年不敗的奶黃流沙、芋泥流沙之外，三統漢菓子推出「抹茶柚子流心酥」，香酥抹茶餅皮搭上酸甜柚香流心，爽口不膩，每盒10入裝、團購價6盒2,700元。

中秋少不了烤肉助興，全家便利商店導入多家名店燒肉組合，更獨家引進王品集團旗下燒肉品牌oh my!原燒「大豐盛燒烤宴」，精選9種海陸極鮮食材，包含美國Choice肋眼牛排、帶骨牛小排、厚切戰斧豬排、極鮮生凍甜白蝦等，還有日式麻糬串燒做為餐後甜點，每組售價1,899元；還有屋馬燒肉的精緻饗宴及豪華饗宴、燒肉同話豚香三品燒烤組、熱賣接近完銷的乾杯限定和牛燒肉組等。

除了肉品組合外，全家便利商店也推出多款烤肉周邊商品，像是宅家烤肉必備的電烤盤，無煙、自動翻轉等功能眾多，其中「歌林多功能電烤盤」可以煎、煮、炒、炸、烤，售價1,380元，為電烤盤系列熱銷第一。