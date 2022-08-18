7-ELEVEN整合線上線下資源架構「友善毛小孩服務平台」
根據內政部農委會統計，去年犬貓隻數首度超越15歲以下孩童數，毛宇宙正式到來！7-ELEVEN發揮通路友善力量，關懷弱勢毛小孩議題，推動數位捐款、捐點、認捐等公益行動，支持動保團體推行毛小孩公益服務，預估將有逾2萬隻浪浪受益，架構無差別友善毛小孩服務平台。觀察到毛世代多元生活需求，7-ELEVEN整合6,500家門市、網購平台「i預購」、社群團購「i划算」、外送服務「OPEN NOW」等線上、線下多元渠道推動百大寵物商品與服務，擴大實體門市寵物專區規模達1,200店，方便毛孩爸媽就近採買。
近年來各大公益團體實體募款受疫情衝擊減少，動保團體也受到波及，適逢一年一度國際流浪動物日前夕，7-ELEVEN再次發揮數位公益影響力，以數位化、零接觸的OPEN POINT App慈善捐款推動「守護流浪動物．浪愛不孤單」聯合促捐活動，8月19日起開啟OPEN POINT App慈善捐款給2大指定動保團體，支持團體守護浪浪的生活起居，捐款單筆滿千元團體加贈限量感恩禮（不含定期定額捐款），OPEN POINT動保團體愛心捐點活動自8月19日同步起跑；此外，更攜手4大動保團體分別推出「浪毛孩．不挨餓」犬食認捐、中秋預購愛心貓糧認捐。
寵物飼養人數逐年成長、毛小孩生活需求多樣化，7-ELEVEN近30年前開始陸續引進犬貓商品，以小規格寵物食品居多，方便飼主外出旅遊、臨時補給，2014年起更整合門市預購、線上購物中心陸續推出寵物年菜、零食、日用品、玩具等，關注毛小孩的生活儀式感，去年6月擴大以「複合」、「數位」2大經營策略，於實體門市、行動購物「i預購」設立寵物專區，實體店舖已拓展超過1,200家門市，依據商圈屬性量身規畫商品結構與種類，聚焦用品、零食、罐頭、乾糧等4大結構開發60～300款寵物商品；今年更透過整合外送服務「OPEN NOW」、社群團購「i划算」推廣、帶動相關類別需求較去年成長3成。
根據7-ELEVEN觀察，住宅型、商業型商圈的寵物相關商品消費需求顯著成長，持續引進多元、高人氣的寵物專門品牌，包括統一寶多福、汪喵星球、多格曼、西莎等，並透過多樣化活動滿足消費者需求，即日起至9月6日購買全通路獨家的「寶多福犬乾糧機能皮毛保健600g」加贈10% OPEN POINT點數，西莎餐盒系列任選3件79折、平均單件只要35元。此外，各商圈門市依消費需求開放外送服務「OPEN NOW」、社群團購「i划算」，藉由數位工具打造更便捷、友善的萌寵購物情境。
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