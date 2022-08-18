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台北第一蝦仁飯+炸排骨必點 「忠青商行」進駐遠百A13

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
招牌好蝦蛋飯套餐。圖／遠百提供
招牌好蝦蛋飯套餐。圖／遠百提供

本店位於善導寺捷運站，主打眷村味家庭料理的「忠青商行」自2020年後開幕後人潮不斷，旗下擁有港點品牌「點點心」的緯豆集團在去年簽下代理權後，第一家進駐台北101美食街，高坪效超乎預期。現在，「忠青商行」首間百貨店中店同樣選擇進駐信義商圈的遠百信義A13四樓，端出全新套餐式菜單，也升級選用花蓮小農「賀田畜產」的自然放牧蛋，緊接著11月再拓點新莊的宏匯廣場。

以眷村家常菜為特色的「忠青商行」，首間百貨店中店遠百信義A13店，店裝設計延續善導寺本店樸實的復古氛圍，營造出文青復古的家常飯館。

「忠青商行」必點招牌為「極品好蝦炊飯」，被網友形容是「台北第一蝦仁飯」，香氣十足的蝦仁鋪滿炊飯，再淋上濃郁蝦醬汁，並鋪上手工香腸，搭配酸脆黃瓜與香煎半熟蛋，再用筷子劃破蛋黃，蛋液滲入蝦仁飯是最美味的吃法。

還有人氣單點冠軍「忠青炸排骨」，喜歡傳統的古早味炸排骨點它準沒錯，搭配獨家醃製酸甜小黃瓜，絕對馬上掃盤。眷村菜怎可少得了一盤香氣夠味的切滷菜，喜歡喝湯者，再來一碗「濃厚雞白湯加蛋」。「忠青商行」全新推出任選式套餐，一樣主食可任選三樣配菜。

緯豆集團董事總經理劉峻緯表示，疫情雖然讓營收變得不穩定，今年第二季較辛苦營收持平，但上半年仍有獲利。反而我們趁疫情期間在好的百貨據點接連開出了8間據點。目前「點點心」有12店據點、「忠青商行」已展2店，預計下半年再展2店，明年底預計將展店至20店。

談到為何會代理「忠青商行」，劉峻緯指出，「忠青商行」本店位於善導寺捷運站附近，開幕後火速爆紅人潮不斷，雖開幕沒多久就碰到疫情，但疫情期間外帶業績反而能彌補內用業績，代表這些眷村家常菜適合外帶，就算外帶回家吃也不影響口感，他們擅長的是菜色口味，我們擅長的是經營推廣，雙方一拍即合。

「忠青商行」全新套餐式菜單，提供多達11種小菜，一樣主食可任選三樣配菜。圖／遠百提供
「忠青商行」全新套餐式菜單，提供多達11種小菜，一樣主食可任選三樣配菜。圖／遠百提供
「好滷系列」推薦滷味：豆干、棉花百頁豆腐、雞胗、牛筋。圖／遠百提供
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人氣單點冠軍，青炸排骨，128元。圖／遠百提供
人氣單點冠軍，青炸排骨，128元。圖／遠百提供
「忠青商行」首間百貨店中店遠百信義A13店。圖／遠百提供
「忠青商行」首間百貨店中店遠百信義A13店。圖／遠百提供

疫情 眷村 套餐

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