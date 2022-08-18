台北第一蝦仁飯+炸排骨必點 「忠青商行」進駐遠百A13

本店位於善導寺捷運站，主打眷村味家庭料理的「忠青商行」自2020年後開幕後人潮不斷，旗下擁有港點品牌「點點心」的緯豆集團在去年簽下代理權後，第一家進駐台北101美食街，高坪效超乎預期。現在，「忠青商行」首間百貨店中店同樣選擇進駐信義商圈的遠百信義A13四樓，端出全新套餐式菜單，也升級選用花蓮小農「賀田畜產」的自然放牧蛋，緊接著11月再拓點新莊的宏匯廣場。

以眷村家常菜為特色的「忠青商行」，首間百貨店中店遠百信義A13店，店裝設計延續善導寺本店樸實的復古氛圍，營造出文青復古的家常飯館。

「忠青商行」必點招牌為「極品好蝦炊飯」，被網友形容是「台北第一蝦仁飯」，香氣十足的蝦仁鋪滿炊飯，再淋上濃郁蝦醬汁，並鋪上手工香腸，搭配酸脆黃瓜與香煎半熟蛋，再用筷子劃破蛋黃，蛋液滲入蝦仁飯是最美味的吃法。

還有人氣單點冠軍「忠青炸排骨」，喜歡傳統的古早味炸排骨點它準沒錯，搭配獨家醃製酸甜小黃瓜，絕對馬上掃盤。眷村菜怎可少得了一盤香氣夠味的切滷菜，喜歡喝湯者，再來一碗「濃厚雞白湯加蛋」。「忠青商行」全新推出任選式套餐，一樣主食可任選三樣配菜。

緯豆集團董事總經理劉峻緯表示，疫情雖然讓營收變得不穩定，今年第二季較辛苦營收持平，但上半年仍有獲利。反而我們趁疫情期間在好的百貨據點接連開出了8間據點。目前「點點心」有12店據點、「忠青商行」已展2店，預計下半年再展2店，明年底預計將展店至20店。