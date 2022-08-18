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頂級藝術品釋出 德馬圖珍藏第二部拍賣月底香港展出

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
十五／十六世紀藏中之銅鎏金密集不動金剛像，估價約2,500萬港元。圖／邦瀚斯提供
十五／十六世紀藏中之銅鎏金密集不動金剛像，估價約2,500萬港元。圖／邦瀚斯提供

德馬圖（Claude de Marteau）珍藏為傳世印度教佛教藝術舉足輕重之私人收藏，匯聚逾400件橫跨一千五百餘年歷史的印度教及佛教藝術瑰寶，當中絕大部分藏品更未曾公諸於眾或見於出版物。4場拍賣中的首場拍賣於2022年6月巴黎邦瀚斯（Bonhams）舉行，總成交金額高達350萬歐元，64件拍品中63件成交，成交率近98%之高，而金額成交率更高達100%。

如今「德馬圖珍藏」第二部分拍賣，將於2022年10月4日巴黎邦瀚斯再度登場，聚焦頂級喜馬拉雅藝術及明清兩朝佛教造像精品共56件，拍賣總估價約逾3,400萬港元，並將率先於8月23至9月2日於香港展出。

本次領銜拍品為一尊15、16世紀藏中之銅鎏金密集不動金剛像，估價約2,500萬港元，是被譽為「西藏文藝復興」之黃金時代作品。密集不動金剛像呈現藏傳佛教中極為重要之觀想本尊，象徵智慧與慈悲之完美結合，為近年來得見最罕見、且最精美的雙身像之一。明清兩朝佛教造像部分，則以一尊明宣德銅鎏金喜金剛像最受矚目。另一間焦點拍品則為一來自西藏的17世紀銅鎏金勝樂金剛像，由藏中的日喀則地區顯赫的寺廟扎什倫布寺命造，品相極為完美。

比利時藏家克勞德年青時遊歷亞洲，飽覽琳瑯藝術奇珍。無師自通成為備受尊崇的藝術商，以至西藏、尼泊爾、印度及東南亞藝術領域之世界頂級權威。不少學術機構之藏品，均由克勞德經手，當中包括紐約大都會藝術博物館（Metropolitan Museum of Art）典藏出自印度鹿野苑之笈多佛陀像、以及克利夫蘭藝術博物館（Cleveland Museum of Art）及亞洲藝術博物館（The Asian Art Museum）之藏品。

邦瀚斯公布德馬圖珍藏第二部分拍賣焦點拍品

拍賣將於2022年10月4日巴黎邦瀚斯舉行

香港預展：8月23至9月2日

呈獻

明宣德銅鎏金喜金剛像，估價400萬港元起。圖／邦瀚斯提供
明宣德銅鎏金喜金剛像，估價400萬港元起。圖／邦瀚斯提供
西藏十七世紀銅鎏金勝樂金剛像，估價200萬港元起。圖／邦瀚斯提供
西藏十七世紀銅鎏金勝樂金剛像，估價200萬港元起。圖／邦瀚斯提供

印度教 佛教

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