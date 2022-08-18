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鐵板燒肉＋燒肉丼 開丼「雙主餐定食」250元起

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
民眾可加價升級「厚玉子燒鰻丼」，享受玉子燒與蒲燒鰻魚的組合。記者陳睿中／攝影
民眾可加價升級「厚玉子燒鰻丼」，享受玉子燒與蒲燒鰻魚的組合。記者陳睿中／攝影

過去以燒肉丼為主打的「開丼」，在品牌即將迎來10週年之際宣告轉型，將原有的燒肉丼元素，結合「個人燒肉」與「鐵板」等概念，打造出「燒肉鐵板×燒肉丼雙主餐定食」，以更精緻的料理型態，讓民眾可以享受不同肉品的搭配組合，也更方便消費者一個人用餐，最低250元起。

開丼本次的套餐概念，即是以招牌燒肉丼為基礎，搭配上不同的鐵板料理，組合成個人套餐。民眾可以一邊品嚐丼飯，同時享受食材在鐵板上燒烤的過程，一次擁有兩種主食。以主打的「日出燒肉鐵板定食」為例，乃是將招牌的燒肉丼，搭配上鐵板燒肉，帶來大大的肉量滿足，每套290元。「骰子菲力鐵板定食」，則是將燒肉丼搭配以鐵板燒烤的Choice級骰子菲力，一次感受兩種不同肉品的滋味，每套360元。另外還有「酥炸鰻魚鐵板定食」，可以品嚐到鰻魚酥炸並搭配蒲燒醬汁的甜鹹滋味。至於「麻婆豆腐鐵板定食」，能夠享受麻婆豆腐經鐵板加熱後的辛香刺激，為燒肉丼增添風味。

套餐中除了原本配置的燒肉丼外，也可加價升級成將玉子燒與鰻魚結合的「厚玉子燒鰻丼」，或是視覺感十足的「鮭魚卵干貝丼」，以及松阪豬排丼、鹽蔥雞腿丼等品項。其中「厚玉子燒鰻丼」以厚達2.5公分的玉子燒為基礎，再堆疊上蒲燒鰻魚，可以同時享受兩種經典料理的組合；「鮭魚卵干貝丼」則是在白飯上澆淋大量的鮭魚卵與小干貝，有著鮮甜的大海氣息。

目前開丼在台共有10間門市，此次全新推出的菜單，將率先於西湖內科店、HOYII北車店、台中三井店、台中秀泰店及台南南紡店販售。另外因應品牌轉型，西湖店經重新裝潢，將於8月27日重新開幕，而北車店現也已經重新開幕。

骰子菲力鐵板搭配燒肉丼，每套360元。圖／開丼提供
骰子菲力鐵板搭配燒肉丼，每套360元。圖／開丼提供
酥炸鰻魚鐵板搭配燒肉丼，每套390元。圖／開丼提供
酥炸鰻魚鐵板搭配燒肉丼，每套390元。圖／開丼提供
日出燒肉鐵板搭配骰子菲力丼，每套370元。圖／開丼提供
日出燒肉鐵板搭配骰子菲力丼，每套370元。圖／開丼提供
骰子菲力牛丼搭配酥炸鰻魚鐵板，一次擁有海陸滋味。記者陳睿中／攝影
骰子菲力牛丼搭配酥炸鰻魚鐵板，一次擁有海陸滋味。記者陳睿中／攝影
澆淋大量的鮭魚卵與小干貝的「鮭魚卵干貝丼」。記者陳睿中／攝影
澆淋大量的鮭魚卵與小干貝的「鮭魚卵干貝丼」。記者陳睿中／攝影

鰻魚 套餐 鮭魚

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