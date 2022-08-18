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Charles & Keith端出巨型方釦包巡迴全台 助攻拍出話題網美照！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Charles & Keith俏皮地把經典設計放大，打造出巨型Koa方釦包，並預計於8月20日起，巡迴全台展出。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith俏皮地把經典設計放大，打造出巨型Koa方釦包，並預計於8月20日起，巡迴全台展出。圖／Charles & Keith提供

從今年宣布鄭秀晶Krystal擔任全球代言人開始，Charles & Keith的Koa方釦包的魅力，就襲捲了女孩們的衣櫃，成為不可或缺的單品。於是，迎向初秋之際， Charles & Keith俏皮地把經典設計放大，打造出巨型Koa方釦包，並預計於8月20日起，巡迴全台展出，讓喜愛或是還不認識這系列的消費者，都能與其同框，拍出最具話題的網美照！

正因為Koa方釦包簡練線條，既百搭又能帶出高級時尚感，所以受到許多國內外知名KOL都愛用。霧面材質的包體以同色系的精巧方釦點綴，側邊飾以造型簡約的金屬釦飾，從細節散發著時髦復古氛圍。所以，Charles & Keith延續了受歡迎的版型，在秋天到來之際，推出了綠色、芭比粉、橘色和紫丁香的新款。時裝模特兒Kiki就示範了選擇背上橘色的Koa方釦包，搭配白色鏤空洋裝、棕色背心和印花絲巾，散發波西米亞式的甜美鄉村風情。不僅如此，Charles & Keith還直接放大了芭比粉、橘色的比例，打造出宛如被「放大燈」照到的巨型Koa方釦包，並自8月20日起，於品牌全台門市巡迴展出。

時裝模特兒Kiki示範背上橘色的Koa方釦包，搭配白色鏤空洋裝、棕色背心和印花絲巾，散發波西米亞式的甜美鄉村風情。圖／Charles & Keith提供
時裝模特兒Kiki示範背上橘色的Koa方釦包，搭配白色鏤空洋裝、棕色背心和印花絲巾，散發波西米亞式的甜美鄉村風情。圖／Charles & Keith提供

而下半年到來，VEMAR則是讓人氣琴譜包、腋下包與彎月包都換上帶有搶眼的新配色。琴譜包一口氣就推出6款新色，最受矚目的仍是奶茶咖色；採用純素羊皮皮革製成的彎月包，無論是提把還是包身，手感都非常柔軟舒適；且因底部加寬設計，收納容量可觀。彎月包整個系列多達8個顏色，外型如馬鞍的圓弧造型，加上雙向拉鍊設計，使用也更貼心方便。

Charles & Keith Koa方釦隨身包2,090元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith Koa方釦隨身包2,090元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith Koa方釦隨身包2,090元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith Koa方釦隨身包2,090元。圖／Charles & Keith提供

VEMAR腋下包1,580元。圖／VEMAR提供
VEMAR腋下包1,580元。圖／VEMAR提供

Charles & Keith Koa方釦肩背包2,590元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith Koa方釦肩背包2,590元。圖／Charles & Keith提供

VEMAR彎月包1,980元。圖／VEMAR提供
VEMAR彎月包1,980元。圖／VEMAR提供

Charles & Keith Koa方釦肩背包2,590元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith Koa方釦肩背包2,590元。圖／Charles & Keith提供

VEMAR琴譜包1,580元。圖／VEMAR提供
VEMAR琴譜包1,580元。圖／VEMAR提供

模特兒

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