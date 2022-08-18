龍蝦裝回歸？Thom Browne IG怪秀2022秋冬新品

經典港片「與龍共舞」中，曾有葉德嫻穿著龍蝦裝令人莞爾，多年來持續引起網路熱議。時裝設計師品牌Thom Browne昨日於IG秀出一組限時動態影片，只見女模身著灰色西裝外套、下身紅色長裙則宛如龍蝦甲殼、更有形似蝦螯的毛手套，讓「龍蝦裝」神還原、瞬間爆紅！

貼文上線後，已迅速累積1.2萬次按讚與100多則留言，網友並紛紛留言「龍蝦裝超讚！（Rock lobstaaaa!!!!）」、「認真膩？（Is this real life?）」，在不到數秒鐘的短影片是由模特兒Anna Cleveland演出，Thom Browne除了貼出貼文、更轉發在限時動態。

原來這系列出自Thom Browne的2022早秋系列，全系列靈感從設計師Thom Browne本人的臥室壁紙中得到靈感，色調上涵蓋了青花瓷綠或海藻藍，同時龍蝦更是本季經典icon，並以刺繡、嵌花、印花與亮片縫製等不同工藝展現，甚至出現不少紅色系單品或紅色龍蝦圖案，包含紅色長裙、包包裝飾物或連身裙。