青森蘋果X錫蘭紅茶 大苑子8月新品「好有出國的味道」

時序雖已入秋，但天氣依然炎熱，想喝沁涼的手搖飲，又希望多點健康，鮮榨的鮮果茶飲最適合！大苑子繼荔枝控超瘋狂的超人氣話題飲品「荔枝玫瑰」、「荔枝艾波」，8月中旬再推出「橙意滿滿」、「青森覓蜜紅茶」，滿滿的果茶香，解暑又療癒。

其中，即日起回歸的「橙意滿滿」，選用南非香吉士柳橙，與茉香綠茶碰撞在一起，入口清甜、尾韻帶點綠茶的回甘，清爽涮口。

另一款大苑子首度推出的「青森覓蜜紅茶」，8月22日新品上市，使用青森蘋果汁搭配大苑子濃郁的古城錫蘭紅茶，醇厚的紅茶、微酸香甜的青森蘋果汁，黃金比例完美搭配，每一口都是迷人的秋日滋味。