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青森蘋果X錫蘭紅茶 大苑子8月新品「好有出國的味道」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
大苑子人氣飲品「橙意滿滿」即日起誠意回歸，售價70元(大杯)。圖／大苑子提供
大苑子人氣飲品「橙意滿滿」即日起誠意回歸，售價70元(大杯)。圖／大苑子提供

時序雖已入秋，但天氣依然炎熱，想喝沁涼的手搖飲，又希望多點健康，鮮榨的鮮果茶飲最適合！大苑子繼荔枝控超瘋狂的超人氣話題飲品「荔枝玫瑰」、「荔枝艾波」，8月中旬再推出「橙意滿滿」、「青森覓蜜紅茶」，滿滿的果茶香，解暑又療癒。

其中，即日起回歸的「橙意滿滿」，選用南非香吉士柳橙，與茉香綠茶碰撞在一起，入口清甜、尾韻帶點綠茶的回甘，清爽涮口。

另一款大苑子首度推出的「青森覓蜜紅茶」，8月22日新品上市，使用青森蘋果汁搭配大苑子濃郁的古城錫蘭紅茶，醇厚的紅茶、微酸香甜的青森蘋果汁，黃金比例完美搭配，每一口都是迷人的秋日滋味。

橙意滿滿售價70元；青森覓蜜紅茶售價中南60元／北65元。

大苑子新品「青森覓蜜紅茶」。圖／大苑子提供
大苑子新品「青森覓蜜紅茶」。圖／大苑子提供

青森 荔枝 手搖飲料

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