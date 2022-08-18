開學囉！FENDI秋冬童裝 滿滿FF logo學院風太可愛了
九月是開學的月份，也是秋冬季節之始。FENDI的2022秋冬童裝系列便以「返回校園」為主題，以精選材質打造一系列從學院風的單品和針織品，重新詮釋經典的設計如百褶迷你裙、條紋Polo領毛衣、百慕達短褲及羊毛布料飛行夾克等，色調上以中性的斑比色和風衣米色結合耶魯藍、史丹佛紅和哥倫比亞綠以常春藤學院的代表色，並將FENDI的logo圖案融入學院標誌和旗幟的設計，透過混搭手法，表達出FENDI的二元論精神。
寬大的條紋和格紋印花讓人想起美國大學生穿著的服裝，但小水手領等細節又源自亞洲學生的校服 – 這種令人意外的搭配手法正是本季童裝著主軸，在素材、印花、logo圖案和顏色中碰撞出新意。FENDI的logo圖案與斜體的FENDI字樣，與深受歡迎的FENDI 泰迪熊構成可愛又優雅的視覺焦點，彩色FENDI Roma logo圖案以童趣的刺繡呈現，FENDI更使用品牌典藏品中的升級再造緹花布料，製作出有著繽紛塗鴉FF logo圖案的Fun Fair印花圖案。
除了服裝，返校必備的文具玩具也都備齊：文具組包括彩色鉛筆、筆記本、鉛筆盒、以及方便的拉桿式背包，裝飾logo的黃色籃球和FF logo 圖案的Econyl®材質製作的收納袋，相信連大人也都想購入。針對嬰兒設計的系列除了必備的包屁衣等，還附有安撫娃娃，並以更加輕柔細緻的素材製作。
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