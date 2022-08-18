手搖飲專用杯來了！咖啡族、騎士用 樂扣樂扣各有設計

2022年7月起，國人於連鎖飲料店、便利商店、速食店及超級市場購買飲品自備環保杯，為響應政策，「樂扣樂扣」推出環保隨行輕鬆GO三大系列優惠活動，8/20~21在蝦皮購物兩大電商網購平台，針對產品內容分別推出單入、雙入以及簡配或全配多種產品配套方案，折扣最低65折起。

生活居家品牌「樂扣樂扣」特針對消費者最在意的材質、容量、清潔、密封度、攜帶方便性、外型設計等購買考量，以及不同族群需求，推出三款系列新品，包括採用綠色環保Tritan(改質PCT)材質的「嚼對搖搖吸管杯」、304食品級不鏽鋼內膽的「微笑騎士不鏽鋼隨行杯」，以及曾創下月銷售破萬個的兩用耐熱玻璃隨行杯系列，2022年度再度推出簡約質感色款「莫蘭迪」新色。

其中，「樂扣樂扣嚼對搖搖吸管杯」擁有大容量尺寸700ml，可容市售大杯手搖飲品，清新粉嫩色彩搭配萌趣上蓋設計，是小資女孩兒分享美食生活拍照、打卡必備絕美系搭配神器，也是喜歡喝有料手搖飲族群的首選。

「樂扣樂扣微笑騎士不鏽鋼隨行杯」540ml尺寸，可容納超商大杯咖啡容量，也可依喜好選購直飲或吸管杯蓋雙杯蓋設計配件，適合機車通勤族群，可拆式不鏽鋼提把設計，便於隨處掛置，不用另外攜帶杯套就可輕鬆出門。