用沐浴乳洗臉犯大忌！保養第一步從正確清潔開始

保養的第一步，就要從正確洗臉開始，而根據國外統計，有超過5成的人，在清潔臉部時會使用沐浴露或洗手乳清潔，3成的人只用清水來清潔臉部，但是正確清潔更為重要。台灣科技保養品牌MALENE就推出平衡淨緻亮顏皂，溫和深入肌底，帶走髒污；法國有機精油芳療保養品牌OUI ORAGNIC，也推出橙花保濕柔嫩潔顏慕斯，滋養防禦，打造健康肌底。

MALENE創辦人、專業保養講師Katie表示，台灣消費者常常對於清潔臉部有錯誤觀念，因此提醒要注意清潔用品的成分，水溫要控制在25～27度，洗臉時間也不要超過2分鐘，新推出平衡淨緻亮顏皂，製作過程得經過60天自然熟成，並加入奈米科技矽片銀TAg，可以徹底清潔，溫和去除老廢角質，只要將皂放在手心搓出泡沫後，在清潔臉部並停留20秒，就能有效清潔。