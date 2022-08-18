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用沐浴乳洗臉犯大忌！保養第一步從正確清潔開始

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
台灣科技保養品牌MALENE提醒要注重正確臉部清潔。圖／MALENE提供
台灣科技保養品牌MALENE提醒要注重正確臉部清潔。圖／MALENE提供

保養的第一步，就要從正確洗臉開始，而根據國外統計，有超過5成的人，在清潔臉部時會使用沐浴露或洗手乳清潔，3成的人只用清水來清潔臉部，但是正確清潔更為重要。台灣科技保養品牌MALENE就推出平衡淨緻亮顏皂，溫和深入肌底，帶走髒污；法國有機精油芳療保養品牌OUI ORAGNIC，也推出橙花保濕柔嫩潔顏慕斯，滋養防禦，打造健康肌底。

MALENE創辦人、專業保養講師Katie表示，台灣消費者常常對於清潔臉部有錯誤觀念，因此提醒要注意清潔用品的成分，水溫要控制在25～27度，洗臉時間也不要超過2分鐘，新推出平衡淨緻亮顏皂，製作過程得經過60天自然熟成，並加入奈米科技矽片銀TAg，可以徹底清潔，溫和去除老廢角質，只要將皂放在手心搓出泡沫後，在清潔臉部並停留20秒，就能有效清潔。

OUI ORAGNIC則推出全新有機香氛保養系列，其中橙花保濕柔嫩潔顏慕斯，含有99%天然成分，以及20%有機植萃並具有歐盟ECOCERT有機認證，含有法國甜杏仁油，保濕又滋潤，以及有機庫拉索蘆薈含豐富水分、大量的多醣體及維生素，高滲透性可有效深入肌底，搭配9種精油調和出療癒芬芳的橙花木質香氣，有效清潔還能帶來療癒感。

台灣科技保養品牌MALENE推出科技亮顏皂，輕鬆養膚。圖／MALENE提供
台灣科技保養品牌MALENE推出科技亮顏皂，輕鬆養膚。圖／MALENE提供
OUI ORGANIC 橙花保濕柔嫩潔顏慕斯。圖／OUI ORGANIC提供
OUI ORGANIC 橙花保濕柔嫩潔顏慕斯。圖／OUI ORGANIC提供
OUI ORGANIC 橙花保濕柔嫩潔顏慕斯。圖／OUI ORGANIC提供
OUI ORGANIC 橙花保濕柔嫩潔顏慕斯。圖／OUI ORGANIC提供

法國 品牌

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