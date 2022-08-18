你最該入手的G-SHOCK經典腕表！聯名Bamford後勢看漲

為什麼說這款G-SHOCK DW6900腕表，最值得入手？這其實是與英國改裝表名廠Bamford London二度合作，雙方首度聯名的5600系列表款，訂價約4,500元，目前在二手市場身價三級跳，超過三萬元之譜。而這款DW6900系列表款，在英國、日本開賣之際，甚至還一度因為人流太多，導致網站當機；如今台灣市場首度銷售Bamford聯名G-SHOCK表款，引起玩家們的高度關注。

對腕表市場有點敏銳度的消費者，對Bamford應該不太陌生，過去以改裝高級表款受到藏家們的歡迎，打響知名度。爾後，更直接與鐘表品牌們合作，推出聯名設計，同樣都造成市場轟動。G-SHOCK也是Bamford合作的對象之一，兩年前為了向品牌致意，因此以招牌的5600系列為基礎，在表盤與表帶和鐫雕的Logo上，點綴識別的水藍色，讓原本單調的外觀，賦予了潮流魅力。由於採限量發行，當初並未引進台灣銷售，但仍舊一上市後就被秒殺，於是目前在拍賣平台，可見以超過原價7倍之多的「超訂價」在求售，最便宜都要仍要約26,000元，才能入手。

Bamford創辦人George Bamford說「6900系列表款是我第一只擁有的G-SHOCK，在這次的設計當中，當按下表盤正前方的G字背光照明，浮現水藍燈光開啟獨特時刻」。圖／Casio提供

今年雙品牌再度合作，依循前代相同概念，向經典致敬，推出DW6900系列腕表。在黑色為基礎外觀下，利用Bamford代表性的三種不同深淺的水藍色調，裝飾於表殼文字細節與表帶內側，黑色背蓋刻印Bamford Logo，並於表帶環上印有雙方logo，搭配同樣以黑藍為主色調的特殊包裝，更添收藏價值。為什麼是選這系列？Bamford創辦人George Bamford則說「6900系列表款是我第一只擁有的G-SHOCK，在這次的設計當中，當按下表盤正前方的G字背光照明，浮現水藍燈光開啟獨特時刻」。值得玩家開心的是，這一回聯名款，台灣即將在8月22日銷售，據了解限量不到100只，而目前在拍賣平台已經出現2倍以上的炒作價，因此無論是收藏或增值都後勢可期。

黑色為基礎外觀下，利用Bamford代表性的三種不同深淺的水藍色調，裝飾於表殼文字細節與表帶內側，黑色背蓋刻印Bamford Logo，並於表帶環上印有雙方logo。圖／Casio提供

G-SHOCK x Bamfrod聯名DW-6900BWD腕表。同樣以黑藍為主色調的特殊包裝，更添收藏價值。圖／Casio提供

在黑色為基礎外觀下，利用Bamford代表性的三種不同深淺的水藍色調，裝飾於表殼文字細節與表帶內側。圖／Casio提供