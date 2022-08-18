餐飲消費滿千送300！JR東日本大飯店台北 周年優惠超狂

去年8月開幕的JR東日本大飯店台北，即將在8月23日迎接開幕一周年，並陸續推出周年慶優惠。其中，餐飲優惠最狂，即日起至9月底，餐飲消費滿1千元即加贈300元抵用券，每消費2千元可折抵乙張。

館內各餐廳同步推出周年慶特別料理。HAYASE日本料理主打「東北六縣味覺巡禮紀念套餐」，每套3,500元起。來自仙台的料理長郡司行雄，以融合日本東北飲食文化與台灣在地食材推出精緻懷石料理，前菜即以日本東北六縣為主題設計，像是「青森」 烏賊炸什錦、「秋田」 秋田煙燻蘿蔔奶油起司、「岩手」 核桃豆腐等展開序幕。還有「秋刀魚丸湯」、「和牛炙燒壽司」、「旬魚青森黑大蒜焼」「酥炸目光魚」、「醃漬鯖魚」等9品套餐。周年慶優惠期間享惠比壽生啤酒買一送一，另贈佐酒鹽味毛豆。

凱華樓中華料理設計「鱘龍魚宴之降龍十八式」，每桌23,800元/10人份。

專研北京料理資歷超過30年的資深主廚楊德興，擅長以乾隆時期養生宮廷料理與各系知名菜色，此次以「魚中之皇」之稱的鱘龍魚透過18種料理方式，煎、煮、炒、炸、蒸等，經過主廚精心調配，無論是「龍王鬧府粥」、「御香椒麻溜魚」、「魚髓燕窩紅棗白木耳」等皆令人食指大動，菜單內含凱華樓招牌菜之一「黃袍北京烤鴨」。周年慶優惠期間每位加價350元即享金牌啤酒、葡萄酒與果汁無限暢飲。

Brilliant鉑麗安全日餐廳8月推出義大利美食，每人1,480元起。為慶祝周年慶推出「義大利美食」為主題，品嘗托斯卡尼獵戶料理「義式獵人燴雞」，還有「義式風味水煮魚」、「煙燻鮭魚醬小點」等精選菜色等，當然不能錯過爐烤牛排、威靈頓牛排、海鮮總匯等異國美食等，與家人一起分享歡樂的節慶盛宴。

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