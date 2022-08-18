看好疫後商機 台中海線國際級酒店將開幕 招募50名員工
台中海線首家國際級酒店即將開幕，業者看好疫後台中港綠能商務及觀光旅遊商機，將在台中港區推出與國際連鎖品牌酒店合作的震大金鬱金香酒店，預計今年9月底試營運，8月24日起連二日招募近50名員工，為台中市觀光旅遊產業注入新血。
震大金鬱金香酒店執行長陳定弘說，台中市已躍升台灣第二大都會，台中市海線地區擁有風電等綠能產業，以及觀光旅遊商機，包括台中港三井OUTLET、高美濕地、梧棲觀光漁港等景點，以及「台中海生館」力拚明年營運，卻缺少世界級的住宿飯店。
陳定弘表示，台灣港務公司2015年成立海運發展學院，委託震大集團旗下震一興業營運，震大海運發展學院園區占地約2.5公頃，設置了一棟旅館及一棟國際會議中心，旅館與國際連鎖品牌金鬱金香酒店合作，推出震大金鬱金香酒店，預計今年9月底試營運，力拚今年第四季開幕。
陳定弘指出，震大金鬱金香酒店與國際連鎖品牌金鬱金香酒店合作，倡導「妙趣」理念，讓入住顧客感受在地的文化特色與氛圍，規畫有118間全景設計客房、120座位歐亞料理餐酒館，以及200席座位的宴會廳，並爭取成為歐洲Green Key環保旅宿認證的綠色環保旅館。
陳定弘說，震大金鬱金香酒店將在8月24日起連二日下午2時至5時在震大會議中心招募近50名員工，包含餐廳外場服務、一至三級廚師、客務接待、房務公清、工務專員、資訊專員、行政助理等近40個一線人員職缺，並有餐飲部主管、西餐主廚及工務部主管等中高階主管職缺，每個服務單位另徵選「妙趣大使」兩年跨部門儲備幹部育成計畫，徵才電話04-26572860或email至kay@jan-da.com 。
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