看好疫後商機 台中海線國際級酒店將開幕 招募50名員工

台中海線首家國際級酒店即將開幕，業者看好疫後台中港綠能商務及觀光旅遊商機，將在台中港區推出與國際連鎖品牌酒店合作的震大金鬱金香酒店，預計今年9月底試營運，8月24日起連二日招募近50名員工，為台中市觀光旅遊產業注入新血。

震大金鬱金香酒店執行長陳定弘說，台中市已躍升台灣第二大都會，台中市海線地區擁有風電等綠能產業，以及觀光旅遊商機，包括台中港三井OUTLET、高美濕地、梧棲觀光漁港等景點，以及「台中海生館」力拚明年營運，卻缺少世界級的住宿飯店。

陳定弘表示，台灣港務公司2015年成立海運發展學院，委託震大集團旗下震一興業營運，震大海運發展學院園區占地約2.5公頃，設置了一棟旅館及一棟國際會議中心，旅館與國際連鎖品牌金鬱金香酒店合作，推出震大金鬱金香酒店，預計今年9月底試營運，力拚今年第四季開幕。

陳定弘指出，震大金鬱金香酒店與國際連鎖品牌金鬱金香酒店合作，倡導「妙趣」理念，讓入住顧客感受在地的文化特色與氛圍，規畫有118間全景設計客房、120座位歐亞料理餐酒館，以及200席座位的宴會廳，並爭取成為歐洲Green Key環保旅宿認證的綠色環保旅館。