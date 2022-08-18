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林心如化身性感美人魚 賞Chaumet沈浸式海洋頂級珠寶展

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
林心如出席CHAUMET「Ondes & Merveilles de Chaumet」頂級珠寶展開幕。記者／李政龍攝影
林心如出席CHAUMET「Ondes & Merveilles de Chaumet」頂級珠寶展開幕。記者／李政龍攝影

法國皇室珠寶品牌Chaumet，自8月18日起至8月21日止於北師美術館舉辦「Ondes & Merveilles de Chaumet」頂級珠寶展，共逾141件、總價近13億的頂級珠寶登台，全新系列在7月初於巴黎發表後以台北為全球巡展的起點，比照巴黎打造的沉浸式展覽結合光影與聲音效果，打造奇幻海洋的永恆美景。才剛從墾丁海邊度假回來的女星林心如，配戴Chant de Sirènes人魚之歌系列珠寶，匯聚清透的切面綠色碧璽與圓潤珍珠，「碧璽有安定安穩的力量，戴上就像被海洋的能量包圍住！」

「Chaumet把所有海洋元素發揮得淋漓盡致，從海面上、到海底下，甚至海灘上的遮陽傘都成為創作的靈感，」林心如分享看展心得大為感動，並表示自己很少嘗試綠色的寶石，這次特別感覺清新明亮。印象最為深刻的是Comète des Mers海洋彗星系列珠寶，粉色調剛玉搭配色彩繽紛大小不同的天然珍珠，「非常活潑可愛，讓人忘記珍珠成熟迷人的形象！」純天然的非養殖珍珠取得不易，Chaumet更耗費2年時間收集方能完成這組極致難得之作。

水是經常出現在Chaumet珠寶的重要元素，但以海洋為靈感所創作的波瀾燦景系列高級珠寶是品牌創立240年來首次的嘗試，透過各色寶石勾勒出海的各種面貌。走入展場，就如臣服於大海的起伏，從貼近的浪花美景、遠方俯視凝望、到深入海中所見的奇幻景緻，共分3大篇章、10個子系列，精選各色充滿生命力的寶石，多件作品更採用品牌著名的刀鋒工藝製作，營造寶石輕盈服貼肌膚的視覺效果。

第一篇章「波濤洶湧」展現海浪的千姿百態。Déferlante浪濤系列頂級珠寶項練是此次來台最高單價作品，以交錯排列的花式切割鑽石和刀鋒工藝，忠實捕捉波濤洶湧激昂浪花景象。À Fleur d'Eau碧波之華系列以馬眼形切割鑽石交疊延伸出遠方海平面上的波浪，Gulfstream湍急灣流系列，則以雙色寶石兩種顏色的漸層和對比，呈現冷暖水流的滙合交融。

第二篇章Rivages海洋之濱，從天空視角俯瞰海濱。焦點作品包括讓人聯想到輕拍海岸的層層波浪的Escales泊案停歇項鍊，以及以抽象幾何的方式表現從空中俯瞰沙灘上假期的Sous le Soleil艷陽之下系列。深入海底探尋秘寶的第三篇章Ondes Habitees棲居波瀾，則以較為具象的手法呈現傳說中的人魚、墜入海中的彗星、海底生物、和水手刺青等不同主題，則是系列中最為活潑討喜之作。

À Fleur d'Eau碧波之華系列戒指，主鑽為3.03克拉D VVS2級橢圓形切割鑽石、配3顆馬眼形切割鑽石共重 1.92克拉。圖／Chaumet提供
À Fleur d'Eau碧波之華系列戒指，主鑽為3.03克拉D VVS2級橢圓形切割鑽石、配3顆馬眼形切割鑽石共重 1.92克拉。圖／Chaumet提供
Encres墨色印記系列中性的胸針以遠洋水手的刺青為創作靈感。圖／Chaumet提供
Encres墨色印記系列中性的胸針以遠洋水手的刺青為創作靈感。圖／Chaumet提供
Gulfstream湍急灣流系列戒指，主石為來自馬達加斯加的8.72克拉橢圓形切割vivid blue藍寶石。圖／Chaumet提供
Gulfstream湍急灣流系列戒指，主石為來自馬達加斯加的8.72克拉橢圓形切割vivid blue藍寶石。圖／Chaumet提供
Escales泊案停歇項鍊，主石為10.08克拉枕形切割豔彩橘紅色尖晶石、5顆橢圓形橘紅色尖晶石共6.08克拉、3顆馬眼形切割鑽石共2.19克拉、0.45 克拉D-VVS2 級明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Escales泊案停歇項鍊，主石為10.08克拉枕形切割豔彩橘紅色尖晶石、5顆橢圓形橘紅色尖晶石共6.08克拉、3顆馬眼形切割鑽石共2.19克拉、0.45 克拉D-VVS2 級明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
林心如配戴的Chant de Sirènes人魚之歌系列耳環，2顆馬眼形切割帕拉伊巴色碧璽各1.49克拉和1.24克拉、4顆梨形帕拉伊巴色碧璽共4.47克拉。圖／Chaumet提供
林心如配戴的Chant de Sirènes人魚之歌系列耳環，2顆馬眼形切割帕拉伊巴色碧璽各1.49克拉和1.24克拉、4顆梨形帕拉伊巴色碧璽共4.47克拉。圖／Chaumet提供
Comète des Mers海洋彗星系列耳環，鑲嵌2顆來自錫蘭和馬達加斯加的橢圓形蓮花剛玉，各重1.76克拉和1.54克拉、2顆橢圓形黃綠色剛玉各0.90克拉。圖／Chaumet提供
Comète des Mers海洋彗星系列耳環，鑲嵌2顆來自錫蘭和馬達加斯加的橢圓形蓮花剛玉，各重1.76克拉和1.54克拉、2顆橢圓形黃綠色剛玉各0.90克拉。圖／Chaumet提供
Sous le Soleil艷陽之下系列耳環，主石為2顆橢圓形綠色碧璽，各8.01克拉和7.81克拉。圖／Chaumet提供
Sous le Soleil艷陽之下系列耳環，主石為2顆橢圓形綠色碧璽，各8.01克拉和7.81克拉。圖／Chaumet提供
林心如出席CHAUMET「Ondes & Merveilles de Chaumet」頂級珠寶展開幕。記者／李政龍攝影
林心如出席CHAUMET「Ondes & Merveilles de Chaumet」頂級珠寶展開幕。記者／李政龍攝影
林心如配戴的Chant de Sirènes人魚之歌系列戒指，3 顆梨形類帕拉伊巴碧璽，重量分別為 1.41 克拉、1.19 克拉和 0.93 克拉。圖／Chaumet提供
林心如配戴的Chant de Sirènes人魚之歌系列戒指，3 顆梨形類帕拉伊巴碧璽，重量分別為 1.41 克拉、1.19 克拉和 0.93 克拉。圖／Chaumet提供
Chasse aux Trésors海底尋寶系列耳環，主石為2顆橢圓形沙弗萊石各7.79克拉和6.47克拉、2顆梨形橘色錳鋁榴石各1.10克拉和1.05克拉、2顆梨形綠色碧璽各1.40克拉和1.38克拉。圖／Chaumet提供
Chasse aux Trésors海底尋寶系列耳環，主石為2顆橢圓形沙弗萊石各7.79克拉和6.47克拉、2顆梨形橘色錳鋁榴石各1.10克拉和1.05克拉、2顆梨形綠色碧璽各1.40克拉和1.38克拉。圖／Chaumet提供
林心如配戴的Chant de Sirènes人魚之歌系列項鍊，主石為23.81克拉枕形切割藍綠色碧璽、5.35克拉馬眼形切割帕拉伊巴色碧璽、8顆梨形帕拉伊巴色碧璽共14.11克拉。圖／Chaumet提供
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Chasse aux Trésors海底尋寶系列胸針，主石為6.37克拉梨形沙弗萊石、3.22克拉梨形綠藍色碧璽、1.82克拉梨形橘色錳鋁榴石。圖／Chaumet提供
Chasse aux Trésors海底尋寶系列胸針，主石為6.37克拉梨形沙弗萊石、3.22克拉梨形綠藍色碧璽、1.82克拉梨形橘色錳鋁榴石。圖／Chaumet提供
Escales泊案停歇系列珠寶表，以橘色尖晶石勾勒俯瞰海岸時所建的岸浪線條。圖／Chaumet提供
Escales泊案停歇系列珠寶表，以橘色尖晶石勾勒俯瞰海岸時所建的岸浪線條。圖／Chaumet提供
Galets d'Or金鵝卵石系列戒指，主石為22.39克拉橢圓形切割摩根石。圖／Chaumet提供
Galets d'Or金鵝卵石系列戒指，主石為22.39克拉橢圓形切割摩根石。圖／Chaumet提供
Déferlante浪濤系列冠冕，鑲嵌為1.02 克拉D-VVS2 級公主式切割鑽石、2顆各1.02克拉E-VVS2級公主式切割鑽石、鋪鑲鑽石共49.30克拉。圖／Chaumet提供
Déferlante浪濤系列冠冕，鑲嵌為1.02 克拉D-VVS2 級公主式切割鑽石、2顆各1.02克拉E-VVS2級公主式切割鑽石、鋪鑲鑽石共49.30克拉。圖／Chaumet提供
此次來台最高單價作品Déferlante浪濤系列項鍊，主鑽為3.57克拉D-VVS1級梨形鑽石、鋪鑲鑽石共29.93克拉，約3,200萬元。圖／Chaumet提供
此次來台最高單價作品Déferlante浪濤系列項鍊，主鑽為3.57克拉D-VVS1級梨形鑽石、鋪鑲鑽石共29.93克拉，約3,200萬元。圖／Chaumet提供
Sous le Soleil艷陽之下系列胸針，主石1為9.37 克拉橢圓形切割紅碧璽。圖／Chaumet提供
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有冷暖留交會的墨西哥灣海景，啟迪了Gulfstream湍急灣流系列的創作。圖／Chaumet提供
有冷暖留交會的墨西哥灣海景，啟迪了Gulfstream湍急灣流系列的創作。圖／Chaumet提供
Encres墨色印記系列中性的胸針以遠洋水手的刺青為創作靈感。圖／Chaumet提供
Encres墨色印記系列中性的胸針以遠洋水手的刺青為創作靈感。圖／Chaumet提供
Comète des Mers海洋彗星系列項鍊，主石為來自馬達加斯加的5.91 克拉橢圓形蓮花剛玉、8顆蓮花剛玉共9.56克拉、4顆花式切割蓮花剛玉共6.87克拉、8顆D-VVS2級明亮式切割鑽石共3.83克拉。圖／Chaumet提供
Comète des Mers海洋彗星系列項鍊，主石為來自馬達加斯加的5.91 克拉橢圓形蓮花剛玉、8顆蓮花剛玉共9.56克拉、4顆花式切割蓮花剛玉共6.87克拉、8顆D-VVS2級明亮式切割鑽石共3.83克拉。圖／Chaumet提供
林心如出席CHAUMET「Ondes & Merveilles de Chaumet」頂級珠寶展開幕。記者／李政龍攝影
林心如出席CHAUMET「Ondes & Merveilles de Chaumet」頂級珠寶展開幕。記者／李政龍攝影
林心如出席CHAUMET「Ondes & Merveilles de Chaumet」頂級珠寶展開幕。記者／李政龍攝影
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