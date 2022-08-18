林心如化身性感美人魚 賞Chaumet沈浸式海洋頂級珠寶展

法國皇室珠寶品牌Chaumet，自8月18日起至8月21日止於北師美術館舉辦「Ondes & Merveilles de Chaumet」頂級珠寶展，共逾141件、總價近13億的頂級珠寶登台，全新系列在7月初於巴黎發表後以台北為全球巡展的起點，比照巴黎打造的沉浸式展覽結合光影與聲音效果，打造奇幻海洋的永恆美景。才剛從墾丁海邊度假回來的女星林心如，配戴Chant de Sirènes人魚之歌系列珠寶，匯聚清透的切面綠色碧璽與圓潤珍珠，「碧璽有安定安穩的力量，戴上就像被海洋的能量包圍住！」

「Chaumet把所有海洋元素發揮得淋漓盡致，從海面上、到海底下，甚至海灘上的遮陽傘都成為創作的靈感，」林心如分享看展心得大為感動，並表示自己很少嘗試綠色的寶石，這次特別感覺清新明亮。印象最為深刻的是Comète des Mers海洋彗星系列珠寶，粉色調剛玉搭配色彩繽紛大小不同的天然珍珠，「非常活潑可愛，讓人忘記珍珠成熟迷人的形象！」純天然的非養殖珍珠取得不易，Chaumet更耗費2年時間收集方能完成這組極致難得之作。

水是經常出現在Chaumet珠寶的重要元素，但以海洋為靈感所創作的波瀾燦景系列高級珠寶是品牌創立240年來首次的嘗試，透過各色寶石勾勒出海的各種面貌。走入展場，就如臣服於大海的起伏，從貼近的浪花美景、遠方俯視凝望、到深入海中所見的奇幻景緻，共分3大篇章、10個子系列，精選各色充滿生命力的寶石，多件作品更採用品牌著名的刀鋒工藝製作，營造寶石輕盈服貼肌膚的視覺效果。

第一篇章「波濤洶湧」展現海浪的千姿百態。Déferlante浪濤系列頂級珠寶項練是此次來台最高單價作品，以交錯排列的花式切割鑽石和刀鋒工藝，忠實捕捉波濤洶湧激昂浪花景象。À Fleur d'Eau碧波之華系列以馬眼形切割鑽石交疊延伸出遠方海平面上的波浪，Gulfstream湍急灣流系列，則以雙色寶石兩種顏色的漸層和對比，呈現冷暖水流的滙合交融。