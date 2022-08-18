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沒有麵包只有肉 漢堡王「4層究級牛排堡」限賣14天
繼於去年中秋推出「無麵包4層烤牛堡」後，漢堡王今年再度以「無麵包漢堡」為概念，推出「肉排夾肉排」的「17.6盎司究極重磅」，以及全新推出的「8.8盎司輕量重磅牛」，甚至還有「辣雞腿重磅」，要讓肉食系民眾可以爽快享受大口吃肉的快感。
中秋限定登場的「17.6盎司究極重磅」，選用4層、總重達1磅的火烤澳洲牛肉排為主角，夾入美式起士與當季食蔬，帶來滿滿的肉慾樂趣，單點279元，套餐價319元。另款「8.8盎司輕量重磅牛」是採2層、重8.8盎司的雙層牛肉排，夾入生菜與起士，同樣帶來無麵包漢堡的樂趣，單點179元，套餐219元。
除此之外，針對不吃牛的民眾，還有「辣雞腿重磅」，同樣採無麵包的設計，以雙層去骨辣雞腿，夾入生菜與起士，勾勒出香酥麻辣的風味，單點159元，套餐價199元。三款產品限於8月30日至9月12日期間限時供應。
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