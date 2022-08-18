OUTLET時尚GET！義大利TOILETPAPER展裝置藝術林口三井繽紛現蹤

「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」從義大利米蘭出發、於韓國首爾狂掃韓妞與歐巴IG，現正於台北華山盛大展出中，展覽以義大利藝術雜誌《TOILETPAPER》為主軸，呈現各種無厘頭、怪誕荒謬、超現實的視覺風格驚艷時尚界。今夏主辦單位將《TOILETPAPER》位於米蘭的工作室總部原汁原味搬到台北華山，進入展區不僅衝擊視覺感官、震撼你的眼球，超現實主義的怪美逸趣空間也彷彿是逃離現實的場域，怪美巡迴展僅展至9月18日止。

義大利怪美展行動美術館林口三井OUTLET炫麗陳列中，吸引愛美族群搶拍。圖/林口三井OUTLET提供

這次主辦單位也特別打造一座華麗又時髦的裝置藝術巡迴雙北各大通路，讓民眾有機會搶先酷玩時尚，8月11日至9月18日裝置藝術現蹤林口三井OUTLET，尤其暑假期間引來許多喜歡美拍、崇尚潮流藝術的年輕族群搶拍，相當吸睛。林口三井OUTLET也特別結合展覽推出館內GET時尚活動，即日起至9月16日止平日限定，於裝置藝術拍照後上傳個人IG限時動態並tag林口三井帳號並追蹤官方IG帳號，憑不限金額發票即可兌換怪美的趣味手拿版乙個！另外至8/31止，三井APP會員於「指定餐飲櫃位」單筆消費滿1,500元，並追蹤官方IG帳號，就有機會免費兌換怪美特展門票。以上活動均為限量，館方呼籲有興趣的民眾歡迎把握時間至現場捕捉來自義大利的怪美展行動美術館，並拍照打卡上傳社群號召朋友一起共襄盛舉。