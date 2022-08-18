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5周肌膚有感亮白 瑞士La Colline推極萃臻白光燦護理

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
瑞士保養品牌La Colline喊出3階5週的密集護理。圖／La Colline提供
瑞士保養品牌La Colline喊出3階5週的密集護理。圖／La Colline提供

即使勤做防曬，但不少人在夏日炎熱天氣下，肌膚依舊可能被曬黑，這也讓更多人想要白回來。瑞士護膚品牌La Colline與蘇黎世大學醫學博士研究團隊、瑞士再生醫學中心合作，推出極萃臻白光燦護理，採用3步驟與5周的護理，讓肌膚有感亮白，膚質全面澄亮提升。

La Colline研究植物中對於光感應的調控機制，應用在終極淡化因子，密集護理第一步是提亮膚色，結合大豆與西洋菜萃取，富含植萃營養素，讓肌膚補充營養。第二步將植萃中獨特的傳導與代謝機制應用於臻白保養，開發出極萃臻白複合物，取自阿爾卑斯高山的有機植物，包括黃芩、白桑果、虎耳草與葡萄中的白藜蘆醇等，讓肌膚打造出潔淨澄澈的膚質，最後以抗老複合物CMAGE，提升肌膚能量。

5周保養，可以先從第一周光調控前導液開始，內含96%為天然成分，將凝露質地塗抹在洗淨的臉部肌膚，搭配終極淡化因子、角蛋白酶，讓肌膚多了光澤。

第2～5周則能使用皙活微分精華、光感臻白活膚霜，皙活微分精華含有92%天然成分，包括有終極淡化因子與穩定度高的維他命C，光感臻白活膚霜含有89%的天然成分，延長終極淡化因子的效果，極萃臻白複合物提升肌膚透亮度，純植物蔬菜甘油與乳木果油能維持肌膚保水度，持續使用就能有感。

瑞士保養品牌La Colline喊出3階5週的密集護理。圖／La Colline提供
瑞士保養品牌La Colline喊出3階5週的密集護理。圖／La Colline提供
瑞士保養品牌La Colline，萃取阿爾卑斯高山的有機植物加入保養品中。圖／La Colline提供
瑞士保養品牌La Colline，萃取阿爾卑斯高山的有機植物加入保養品中。圖／La Colline提供
瑞士保養品牌La Colline推極萃臻白光燦護理。圖／La Colline提供
瑞士保養品牌La Colline推極萃臻白光燦護理。圖／La Colline提供

瑞士 防曬

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