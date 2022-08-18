5周肌膚有感亮白 瑞士La Colline推極萃臻白光燦護理

即使勤做防曬，但不少人在夏日炎熱天氣下，肌膚依舊可能被曬黑，這也讓更多人想要白回來。瑞士護膚品牌La Colline與蘇黎世大學醫學博士研究團隊、瑞士再生醫學中心合作，推出極萃臻白光燦護理，採用3步驟與5周的護理，讓肌膚有感亮白，膚質全面澄亮提升。

La Colline研究植物中對於光感應的調控機制，應用在終極淡化因子，密集護理第一步是提亮膚色，結合大豆與西洋菜萃取，富含植萃營養素，讓肌膚補充營養。第二步將植萃中獨特的傳導與代謝機制應用於臻白保養，開發出極萃臻白複合物，取自阿爾卑斯高山的有機植物，包括黃芩、白桑果、虎耳草與葡萄中的白藜蘆醇等，讓肌膚打造出潔淨澄澈的膚質，最後以抗老複合物CMAGE，提升肌膚能量。

5周保養，可以先從第一周光調控前導液開始，內含96%為天然成分，將凝露質地塗抹在洗淨的臉部肌膚，搭配終極淡化因子、角蛋白酶，讓肌膚多了光澤。