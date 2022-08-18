伊甸台東第1家獲認證庇護工場 中秋禮盒即日起開賣

23歲的昊昊有輕度智能障礙，父親多年前離世，為訓練自己、幫助家庭，他4年前加入伊甸台東庇護工場學習，至今已能依工作品質要求，完成禮盒折疊包裝，並努力學習烘焙、考證照，成為伊甸台東嗎哪庇護工場，通過ISO-9001認證中工作人員，伊甸也是台東第1家獲認證庇護工場。

伊甸庇護事業處處長陳智宏表示，伊甸服務邁入第40年，致力為身心障礙朋友打造職業訓練環境，幫助他們學習職場所需專業技能、培養在人際關係上的應對，讓身障學員們在未來順利銜接職場，也透過個別、專業且多元化的服務，給予他們適切的就業支持，讓他們有機會選擇人生不同的方向。

伊甸台東嗎哪庇護工場，是台東第一家獲得ISO-9001證照之庇護工場，證明伊甸在工作流程、安全、員工訓練等方面都下了許多功夫，希望能讓更多身心障礙朋友學習自己的專長、走出自己一片天，讓我們的禮盒不只公益，更是好吃有品質。