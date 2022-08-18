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持「戒」男人最魅力？謝佳見手上這位置留給「他」...

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
除了秀出結實臂肌，范少勳再以Polo玫瑰金綠色腕表搭配手上的玫瑰金鑽戒，色彩搭配大膽搶眼。圖 / PIAGET提供（合成圖）
除了秀出結實臂肌，范少勳再以Polo玫瑰金綠色腕表搭配手上的玫瑰金鑽戒，色彩搭配大膽搶眼。圖 / PIAGET提供（合成圖）

人跟人會面，多少都有第一印象。觀察一名男性，除了其鞋履、西裝，手上的戒指也常是個人風格的低調展示，例如藝人謝佳見、范少勳與鄭人碩在出席不同活動時，紛紛都戴上了戒指，展現輕奢或活力的不同印象。

謝佳見出席《蓋酷爸爸2》記者會時，藍綠雙色的格紋西裝已經散發街頭活力，他除了將300多萬的Polo白金鑽表掛在袖口上、帶點中性陰柔氣息，同時也讓人發現他手上鑲嵌以黑色陶瓷與鑽石的高級珠寶腕表品牌伯爵（PIAGET）Possession戒指，在全身豐富色彩中脫穎而出。與謝佳見「撞」戒的則有出席新節目《紳士任務》記者會時的鄭人碩，選擇了同一款PIAGET Possession系列18K白金黑色陶瓷鑽石戒指，但鄭人碩則是以成套的藍色條紋西裝搭配全黑領帶與全黑襯衫，展現出正裝、嚴肅的紳士風格。黑白搭？這樣也很帥。

喜歡男人帶著大男孩的頑皮氣息？范少勳日前則在電影《初戀慢半拍》記者會上，以背心搭配了一款孔雀綠色面盤的Polo玫瑰金表，除大秀結實臂肌，手上的玫瑰金鑽戒更鑲嵌四排鑽石。其實戒指不一定是婚姻狀態的具體象徵，無論喜歡黑白對比或閃耀鑽石？下次出門前，挑一枚造型戒指，讓男人味在西裝、皮鞋或襯衫外，畫龍點睛吧！

鄭人碩以深色系西裝搭配手上的PIAGET Possession黑色陶瓷鑽戒指。圖 / PIAGET提供（合成圖）
鄭人碩以深色系西裝搭配手上的PIAGET Possession黑色陶瓷鑽戒指。圖 / PIAGET提供（合成圖）
謝佳見的黑白陶瓷鑽石Possession戒指，在其全身豐富色彩中脫穎而出。圖 / PIAGET提供（合成圖）
謝佳見的黑白陶瓷鑽石Possession戒指，在其全身豐富色彩中脫穎而出。圖 / PIAGET提供（合成圖）
PIAGET今年推出的Possession系列18K玫瑰金祖母綠鑽石三圈耳環，22萬8,000元，另有紅寶石、藍寶石與單圈設計。圖 / PIAGET提供
PIAGET今年推出的Possession系列18K玫瑰金祖母綠鑽石三圈耳環，22萬8,000元，另有紅寶石、藍寶石與單圈設計。圖 / PIAGET提供
PIAGET Polo系列18K玫瑰金孔雀綠日期顯示自動上鍊腕表，89萬5,000元。圖 / PIAGET提供
PIAGET Polo系列18K玫瑰金孔雀綠日期顯示自動上鍊腕表，89萬5,000元。圖 / PIAGET提供

戒指 鑽石 西裝

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