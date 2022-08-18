持「戒」男人最魅力？謝佳見手上這位置留給「他」...

人跟人會面，多少都有第一印象。觀察一名男性，除了其鞋履、西裝，手上的戒指也常是個人風格的低調展示，例如藝人謝佳見、范少勳與鄭人碩在出席不同活動時，紛紛都戴上了戒指，展現輕奢或活力的不同印象。

謝佳見出席《蓋酷爸爸2》記者會時，藍綠雙色的格紋西裝已經散發街頭活力，他除了將300多萬的Polo白金鑽表掛在袖口上、帶點中性陰柔氣息，同時也讓人發現他手上鑲嵌以黑色陶瓷與鑽石的高級珠寶腕表品牌伯爵（PIAGET）Possession戒指，在全身豐富色彩中脫穎而出。與謝佳見「撞」戒的則有出席新節目《紳士任務》記者會時的鄭人碩，選擇了同一款PIAGET Possession系列18K白金黑色陶瓷鑽石戒指，但鄭人碩則是以成套的藍色條紋西裝搭配全黑領帶與全黑襯衫，展現出正裝、嚴肅的紳士風格。黑白搭？這樣也很帥。