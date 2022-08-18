快訊

艾成自揭曾憂鬱到像發瘋 「14天不睡」時刻想結束生命宛如地獄

不聽話就被電擊！藍委透過台商 成功救出受困柬埔寨台人

學倫泥巴戰開打 蔡英文下令拚18歲公民權複決能救選情？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

抗暑必備！MIDO鏤空小花表款透「芯」涼

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Rainflower Blossom花雨系列鏤空腕表，36,500元。圖 / MIDO提供
Rainflower Blossom花雨系列鏤空腕表，36,500元。圖 / MIDO提供

雖然夏天已逐漸走入尾聲，但悶熱的氣氛仍在空氣中久久不散，因此出門前的布料越輕薄、短少越是舒服。瑞士鐘表品牌美度（MIDO）推出花語系列Rainflower Blossom鏤空腕表，開放式的半透明鏤空面盤，讓人看時間也能透「芯」涼。

花語系列Rainflower Blossom腕表原本是以新加坡的藝術科學博物館為靈感，將博物館的蓮花巧妙結合進入面盤設計，多瓣、柔美的蓮花出瘀泥而不染，也像雨過後的空氣與花草林間，散發空靈的自然氣息。

新款Rainflower Blossom花雨系列鏤空腕表不僅採用鏤空設計，面盤也採用了珍珠母貝，因此隨著不同角度的折射流轉了光澤，同時Caliber 80自動上鍊機芯並具備優異抗磁特色的鈦合金游絲，動力可達80小時，表款並具備時、分、秒顯示功能。也因為採取鏤空設計，讓人閱讀時間的同時，也可看透機芯中包含日內瓦波紋、機芯修飾、零件游絲的各種金屬之美。

34毫米的輕巧尺寸共有玫瑰金PVD與精鋼兩種款式，玫瑰金PVD搭配黑色皮表帶訂價37,900元；精鋼鍊帶款訂價則為36,500元。兩朵「時間」小花，你愛哪一味？

美度（MIDO）推出花語系列Rainflower Blossom鏤空腕表，開放式的半透明鏤空面盤，讓人看時間也能透「芯」涼。圖 / MIDO提供
美度（MIDO）推出花語系列Rainflower Blossom鏤空腕表，開放式的半透明鏤空面盤，讓人看時間也能透「芯」涼。圖 / MIDO提供
Rainflower Blossom花雨系列鏤空腕表，37,900元。圖 / MIDO提供
Rainflower Blossom花雨系列鏤空腕表，37,900元。圖 / MIDO提供
夏天的布料越輕薄越清涼，而手表面盤則因為鏤空手法、帶來清新也穿透的視覺感受。圖 / MIDO提供
夏天的布料越輕薄越清涼，而手表面盤則因為鏤空手法、帶來清新也穿透的視覺感受。圖 / MIDO提供
鏤空的面盤設計保留原有的蓮花形式，也可透視面盤下Caliber 80機芯的點滴細節。圖 / MIDO提供（合成圖）
鏤空的面盤設計保留原有的蓮花形式，也可透視面盤下Caliber 80機芯的點滴細節。圖 / MIDO提供（合成圖）

腕表 博物館

延伸閱讀

馬卡龍色太誘人！Franck Muller Vanguard甜美0熱量

雅典表 X 高雄正泰鐘表 潛水表特展捎來南國夏清涼

明亮輕快或仿舊？MIDO、EDOX潛水表 顧性能不忘耍帥

小夥伴再進化！萬寶龍Summit 3腕表續航力、永續同升級

相關新聞

抗暑必備！MIDO鏤空小花表款透「芯」涼

雖然夏天已逐漸走入尾聲，但悶熱的氣氛仍在空氣中久久不散，因此出門前的布料越輕薄、短少越是舒服。瑞士鐘表品牌美度（MIDO...

必勝客「1公尺派對巨飽盒」回來了！全台限量1.5萬組

以巨大尺寸而造成轟動的必勝客「1公尺派對巨飽盒」要回來了！必勝客粉絲團近期公佈，1公尺派對巨飽盒即將於8月23日回歸開賣...

車銀優背部全裸放送福利 玄彬夏天包很緊也帥翻

夏天是度假玩水的季節，對明星來說也不例外。南韓男星「臉蛋天才」車銀優日前在IG分享自己海邊出遊的照片，放送背部全裸回眸照...

JOMEDEL時尚香氛獲選今年高雄時尚大賞指定伴手禮

挖掘新銳設計師的「2022KFA高雄時尚大賞」昨公布11組入圍名單，今年的指定伴手禮，特別選用JO MEDEL時尚香氛品...

相聲瓦舍攜手三徑就荒 這一夜我們在茶館裡聽相聲　

「相聲瓦舍」創辦人馮翊綱在台北松菸旁的「三徑就荒」茶館說起相聲單段節目《餓了》，「左宗棠雞」的飲食典故融入小蔣總統、陳明...

500台空拍機太狂！三星Z Fold4、Z Flip4發表照亮日月潭夜空

台灣三星昨天（8月17日）特別選在日月潭舉辦摺疊旗艦新機Samsung Galaxy Z Fold4、Z Flip4上市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。