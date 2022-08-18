抗暑必備！MIDO鏤空小花表款透「芯」涼

雖然夏天已逐漸走入尾聲，但悶熱的氣氛仍在空氣中久久不散，因此出門前的布料越輕薄、短少越是舒服。瑞士鐘表品牌美度（MIDO）推出花語系列Rainflower Blossom鏤空腕表，開放式的半透明鏤空面盤，讓人看時間也能透「芯」涼。

花語系列Rainflower Blossom腕表原本是以新加坡的藝術科學博物館為靈感，將博物館的蓮花巧妙結合進入面盤設計，多瓣、柔美的蓮花出瘀泥而不染，也像雨過後的空氣與花草林間，散發空靈的自然氣息。

新款Rainflower Blossom花雨系列鏤空腕表不僅採用鏤空設計，面盤也採用了珍珠母貝，因此隨著不同角度的折射流轉了光澤，同時Caliber 80自動上鍊機芯並具備優異抗磁特色的鈦合金游絲，動力可達80小時，表款並具備時、分、秒顯示功能。也因為採取鏤空設計，讓人閱讀時間的同時，也可看透機芯中包含日內瓦波紋、機芯修飾、零件游絲的各種金屬之美。