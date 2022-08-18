必勝客「1公尺派對巨飽盒」回來了！全台限量1.5萬組

以巨大尺寸而造成轟動的必勝客「1公尺派對巨飽盒」要回來了！必勝客粉絲團近期公佈，1公尺派對巨飽盒即將於8月23日回歸開賣，並將於8月18日起開放預購。除了浮誇的內容與尺寸之外，本次購買者，還有機會獲得「豪華加長禮車搭乘體驗」，或是抽中Marshall無線藍芽喇叭等贈禮。

今年一月首度推出的「1公尺派對巨飽盒」，因超級誇張、長達1公尺的外型，所以一推出就引起網路的熱門討論。本次「1公尺派對巨飽盒」再度於8月回歸，內含有3個大比薩（限方形鬆厚餅皮）、紙包筆管麵／飯2個，加上BBQ烤雞、薯金幣40個、德國芝心腸8個、麻糬QQ球8個、黃金和風鱈魚塊8個，適合多人派對共享，每組售價1,998元，僅限外帶。預計於8月23日正式開賣，並於8月18日至8月22日開放預購，全台限量15,000份。

呼應禮盒的誇張加長造型，至9月5日前訂購「1公尺派對巨飽盒」，就可參加抽獎。頭獎可獲得「豪華加長禮車搭乘體驗」，獲獎者可邀請4名親友同行，享受3小時的豪華禮車承載服務。另外還有機會抽中Marshall無線藍芽喇叭、智慧型投影機等禮品。透過PK APP訂購，並加贈原萃綠茶1罐。