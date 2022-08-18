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JOMEDEL時尚香氛獲選今年高雄時尚大賞指定伴手禮

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
JO MODELl創辦人蔡汶萱18歲起當模特兒，因在秀場常需變換造型，頭髮毛躁備感困擾，之後結識吉利化工後，研發出系列產品，此次成為高雄時尚大賞指定伴手禮。記者王昭月／攝影
JO MODELl創辦人蔡汶萱18歲起當模特兒，因在秀場常需變換造型，頭髮毛躁備感困擾，之後結識吉利化工後，研發出系列產品，此次成為高雄時尚大賞指定伴手禮。記者王昭月／攝影

挖掘新銳設計師的「2022KFA高雄時尚大賞」昨公布11組入圍名單，今年的指定伴手禮，特別選用JO MEDEL時尚香氛品牌特調的「出日不落青檸瑪黛茶」系列，期許帶給高雄更多時尚概念。

JOMEDEL時尚香氛品牌純由台灣製造研發，獲今年度高雄時尚大賞選為指定伴手禮，香氛洗沐組搭配時尚皮包盒，內容有青檸瑪黛茶保師沐浴露，草本植萃育髮洗髮精，青檸瑪黛茶香水。

JOMODEL時尚香氛品牌目前在高雄統一時代百貨、左營新光三越百貨、台南新光三越小西門、台北松菸誠品生活百貨公司均有設專櫃。

創辦人蔡汶萱18歲起當模特兒，因在秀場常需變換造型，頭髮毛躁備感困擾，之後結識吉利化工後，雙方歷經一年研發，打造出JO MODELl系列產品，這次贊助高雄時尚大賞獎項，盼以行動帶動時尚高雄。

JO MEDEL時尚香氛品牌今年獲高雄時尚大賞選為指定伴手禮。記者王昭月／翻攝
JO MEDEL時尚香氛品牌今年獲高雄時尚大賞選為指定伴手禮。記者王昭月／翻攝

品牌 伴手禮

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