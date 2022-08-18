相聲瓦舍攜手三徑就荒 這一夜我們在茶館裡聽相聲　

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
為了復刻茶館文化，茶館「三徑就荒」邀請馮翊綱與時一修合演單段相聲節目《餓了》，節目聚焦傳統菜系與飲食文化，經典呈現「在茶館裡說相聲」。圖／三徑就荒提供
為了復刻茶館文化，茶館「三徑就荒」邀請馮翊綱與時一修合演單段相聲節目《餓了》，節目聚焦傳統菜系與飲食文化，經典呈現「在茶館裡說相聲」。圖／三徑就荒提供

相聲瓦舍」創辦人馮翊綱在台北松菸旁的「三徑就荒」茶館說起相聲單段節目《餓了》，「左宗棠雞」的飲食典故融入小蔣總統、陳明通等時事梗，台下觀眾笑聲連連，一邊享用清茶與小籠包等點心，「這讓我想起四十年前初上台北，也是在茶館裡說相聲。」光陰荏苒，相聲的舞台和形式歷經演變，但馮翊綱堅持穿長衫說傳統相聲，如今重回茶館，歡喜又感慨。

為了復刻茶館文化，「三徑就荒」邀請馮翊綱與時一修合演單段相聲節目《餓了》，節目聚焦傳統菜系與飲食文化，自8月17日起四週期間，每逢周三演出兩場，經典呈現「在茶館裡說相聲」。

「相聲本來是街頭的藝術，進入茶館已經是精緻化了。」馮翊綱表示，1937年，北京西單出現中國第一個專門說相聲的茶館「啟明茶社」。那是戰火連綿的年代，「啟明茶社」幾乎天天都說相聲，一直到1949年結束營業，眾多相聲演員前後累積了五百個段子，成為老北京相聲文化的搖籃。

談到為什麼選在疫情時代復刻茶館文化，三徑就荒創辦人簡瑋婷表示，許多餐館在這段時間倒閉，讓她意識到茶館經營必須多元化。除了邀「相聲瓦舍」，她也邀請「泰和樓」攜手設宴，推出包含「絲瓜蝦仁湯包」、「鮮蝦蒸餃」、「牛肉捲餅」等十餘道餐點，重現昔日人們在茶館中享受娛樂之際，也同步講究茶飲、美食的熱絡場景。

馮翊綱表示，《餓了》是【相聲瓦舍】新作《虎藍回鍋炒雞蛋》中的一段，完整劇目１２月起於台北、台南以及高雄演出，8月22日於OPENTIX兩廳院文化生活啟售。

為了復刻茶館文化，茶館「三徑就荒」邀請馮翊綱與時一修合演單段相聲節目《餓了》，節目聚焦傳統菜系與飲食文化，經典呈現「在茶館裡說相聲」。記者陳宛茜／攝影
為了復刻茶館文化，茶館「三徑就荒」邀請馮翊綱與時一修合演單段相聲節目《餓了》，節目聚焦傳統菜系與飲食文化，經典呈現「在茶館裡說相聲」。記者陳宛茜／攝影

馮翊綱 相聲瓦舍 北京

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