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總肉量1.2公斤！築間「中秋烤肉組」吃得到牛豬雞3種肉

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
築間餐飲集團旗下「本格和牛燒肉放題」、「燒肉Smile」推出超值燒肉外帶組，每套1,299元。圖／築間提供
築間餐飲集團旗下「本格和牛燒肉放題」、「燒肉Smile」推出超值燒肉外帶組，每套1,299元。圖／築間提供

中秋連假即將到來，許多民眾也準備烤肉大餐。竹間餐飲集團今年集結旗下的「本格和牛燒肉放題」與「燒肉Smile」，推出超值燒肉外帶組，每套內含1.2公斤的牛、雞、豬肉，讓民眾省去事前的準備工作，可以輕鬆享受烤肉。

本次所推出的超值燒肉外帶組，共有「極上牛盛合」、「特選豚盛合」兩種組合。其中「極上牛盛合」包含美國Prime羽下牛排、美國帶骨牛小排、牛肋條、牛五花、豚梅花、豚五花、現流雞腿、雞松坂等食材；「特選豚盛合」則有伊比利豚、嚴選松坂豚、豚肋條、豚梅花、豚五花、現流雞腿、雞松坂等。每套餐均附上萵苣美生菜、韓式泡菜、秘製燒肉醬、日式昆布鹽，每套肉品重1.2公斤，售價1,299元。

除此之外，「開丼」日前也與來自日本的「京昌園」攜手，推出3套外帶燒肉組，每套1,299～3,999元。其中頂級款的「金選和牛燒肉組」，一次就能吃得到黑毛和牛特選嫩肩、黑毛和牛特選牛五花、黑毛和牛赤身牛排等多款肉品組合，也能為中秋烤肉夜帶來大大的滿足。

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