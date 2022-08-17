啤酒限時無限續杯！金色三麥進駐台中PARK2草悟廣場

台中近年躍升為台灣第二大城市，金色三麥集團看準台中餐飲潛力及城市魅力，首次跨足餐酒吧，進駐風格熱區PARK2草悟廣場，推出一系列新台味好料，更首推以「啤酒蒸餾酒」研發的調酒，同時更提供限時無限自助續杯服務。

呼應台中豪邁熱情的城市性格，「SUNMAI BAR PARK2店」特別規劃「Beer on Time靠杯鐘點站」自助打酒專區，提供一小時內無限暢飲方案，提前預約可一次喝遍酒吧內每一款生啤；平日每小時399元、假日每小時499元，上限兩小時。此外，現場大螢幕還會累計當日啤酒即時銷量，累計酒量達標，立即招待現場每人一杯啤酒。

在獨家創新啤酒方面，「SUNMAI BAR PARK2店」有以台中人氣伴手禮檸檬蛋糕發想的「檸檬很派啤酒」，還有發展自古早味飲料的獨家酒款，包含使用無添加冬瓜茶磚釀造的「冬瓜飆啤酒」、夏日消暑聖品青草茶風味的「滅火器啤酒」，還有精準拿捏金桔檸檬黃金比例的「酸民啤酒」，每款酒精度都低於5%，喝起來幾乎無酒感、苦韻微乎其微，讓人對啤酒徹底改觀。

在搭配酒款的下酒菜部分，「SUNMAI BAR PARK2店」向傳統台味致敬，推出一系列「新台味好料」，最受好評的是慢熬出濃厚湯頭的下酒型牛肉麵「酒速配濃味牛肉麵」；以煙燻龍眼熬製的滷肉燥搭配牛肉漢堡排，氣魄十足的「中港霸氣滷肉飯」也大受歡迎。

另外，老酒醃漬的雞腿肉配上鮮翠蔬菜的「酒咖限定鹽水雞」則是小酌首選，假如喝到飄飄然微醺，一定要試試看吸取蒜頭微辛辣精華，有助醒神恢復元氣的「黃金蜆回魂湯」。

現場調酒也大有來頭，「我是誰我在哪」用蜂蜜檸檬、伯爵茶酒的柑橘香氣，把伏特加、琴酒的濃烈悄悄藏起來，香甜順口得讓人不知不覺卸下防備。SUNMAI金色三麥更將「暗黑蜂蜜啤酒」進行蒸餾，調製出多款風味獨具的調酒，像是融合甜美黑莓與40%烈酒的「有關係都莓關係」，以及洋溢酸爽檸檬和小黃瓜清涼氣息的「涼身訂做」；如果想單獨嚐嚐這款40%蒸餾酒的勁道，深水炸彈「好Bomb調啤」附上的一杯shot，讓人充分感受腦袋嗡嗡嗡的威力。

此外，「SUNMAI BAR PARK2店」貼心提供寵物飲水盆解渴，還運用釀酒過程中產生的「麥渣」製作寵物零食解嘴饞，並在獸醫師建議下將製作原料極簡化，替大家把關毛孩的健康。

【SUNMAI BAR PARK2店資訊】

．地址：台中市西區英才路534號B1F（PARK2草悟廣場B1F）

．電話：04-2305-1818

．營業時間：週一～週五：17:00～翌日01:00；週六、週日：12:00～翌日01:00