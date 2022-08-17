山崎限量版「職魂之作」來了！ 一套4支12萬元不單售

日本山崎單一麥芽威士忌限量版「職魂之作」系列在台隆重上市，以4支無年份酒款，呈獻山崎四大核心精選酒款──邦穹桶、泥煤麥芽、西班牙橡木桶和水楢桶風味。以Tsukuriwake工藝技術，代表山崎威士忌製作的「多樣性」，也是三得利開創日本威士忌所秉持的釀酒精神。限量發行的「職魂之作」系列，一套4支售價12萬元，無法單支販售。

其中山崎邦穹（PUNCHEON）桶被視為製作山崎單一麥芽威士忌的心臟，為山崎單一麥芽威士忌精緻基調增添細膩韻味。山崎泥煤麥芽（PEATED MALT）則是賦予山崎複雜性和深遠尾韻的「隱藏重音」。

山崎西班牙橡木桶（SPANISH OAK）讓山崎系列更具深度，成就經典多層次的飽滿風味和成熟的水果調性。山崎水楢桶（MIZUNARA）則為山崎帶來獨特的日本辛香料、檀香及沉香味，讓山崎經典的日式韻味與優雅更上層樓。

「這次發布最讓我期待的，是在三得利威士忌歡慶一百週年的前一年，我們終於可以分享用 Tsukuriwake工藝技術製作威士忌的完整故事。」三得利第五任首席調酒師福與伸二表示：「這項工藝技術，來自於開創日本威士忌的根本。2022年山崎限量版『職魂之作』系列，向『卓越來自多樣性』的文化致敬，透過公開山崎單一麥芽威士忌之所以成為日本威士忌權威的原因，也讓大家了解背後的故事。」

1923 年鳥井信治郎在山崎建造日本第一座麥芽威士忌蒸餾廠時，沒有人可以和他交流開發釀造手法。作為日本威士忌的開創始祖，三得利別無選擇，只能建立起獨自的威士忌釀造方法，試驗了各榖物、發酵槽、蒸餾法、木桶及調和技術，終於打造出三得利享譽全球的Tsukuriwake風格——製作威士忌多樣性的職人工藝。

山崎單一麥芽威士忌自1984年推出以來，以深刻帶有靈性的本質而備受尊崇，其複雜性和多層次的細膩源自於四大核心的精選酒款──邦穹桶、泥煤麥芽、西班牙橡木桶和水楢桶風味。日本威士忌以創新的製法聞名，並體現在熟陳與調合之中，但鮮少有人瞭解多樣性的組成賦予日本威士忌莊嚴與深奧。

三得利山崎獨特Tsukuriwake工藝技術引以為傲之處，在於多種非泥煤和泥煤的穀物品種、兩種發酵槽、八對不同形狀的壺式蒸餾器，並在四種不同的橡木桶（法國、西班牙、日本和美國）中熟成，其中美國橡木桶就有三種不同的尺寸， 造就了不同凡響的山崎單一麥芽威士忌。 山崎單一麥芽威士忌限量版「職魂之作」系列，代表三得利開創日本威士忌所秉持的釀酒精神。圖／台灣三得利提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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