池昌旭白襪塞樂福鞋、余文樂美式西裝上身 各秀男人味

雜誌封面人物總是讓人想望，除了他們散發的明星氣場，全身的穿著單品，也常能成為造型的靈感來源。近日韓星韓星池昌旭、港星余文樂分別登上雜誌封面，並以經典的休閒鞋履或美式風格西裝，展現遊走於正式與休閒間的時髦品味。

池昌旭近日演出《說出你的願望》第一季，並登上香港雜誌LEGEND八月號封面。他在雜誌中穿上了TOD’S的2022秋冬服裝與鞋履，其中T Timeless的黑色樂福鞋展現了正式中的休閒，將休閒褲塞入白襪中的造型，更成為街頭活力、個性化的展現。

而另一邊港星余文樂近年結婚後長期定居台灣，近日並登上Prestige雜誌八月號封面。雜誌訪談中余文樂提到了關於身份轉變與生活重心的改變，什麼是真正的休息？還有運動為何比成績、高分對小孩還要來得重要。