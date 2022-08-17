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池昌旭白襪塞樂福鞋、余文樂美式西裝上身 各秀男人味

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
余文樂登上八月號Prestige雜誌封面，並暢談人生近況與教育、旅行價值觀。圖 / Prestige提供（合成圖）
余文樂登上八月號Prestige雜誌封面，並暢談人生近況與教育、旅行價值觀。圖 / Prestige提供（合成圖）

雜誌封面人物總是讓人想望，除了他們散發的明星氣場，全身的穿著單品，也常能成為造型的靈感來源。近日韓星韓星池昌旭、港星余文樂分別登上雜誌封面，並以經典的休閒鞋履或美式風格西裝，展現遊走於正式與休閒間的時髦品味。

池昌旭近日演出《說出你的願望》第一季，並登上香港雜誌LEGEND八月號封面。他在雜誌中穿上了TOD’S的2022秋冬服裝與鞋履，其中T Timeless的黑色樂福鞋展現了正式中的休閒，將休閒褲塞入白襪中的造型，更成為街頭活力、個性化的展現。

而另一邊港星余文樂近年結婚後長期定居台灣，近日並登上Prestige雜誌八月號封面。雜誌訪談中余文樂提到了關於身份轉變與生活重心的改變，什麼是真正的休息？還有運動為何比成績、高分對小孩還要來得重要。

同時他並穿上美國品牌Brooks Brothers的多款西裝、長大衣或格紋襯衫，展現從常春藤學院風蛻變而來的美式經典風格。登上雜誌封面的造型中，他先以駝色長大衣搭配同色毛衣背心與白T恤，保暖且有型；另一套沙發上造型則是以休閒褲搭配藍色格紋襯衫並將袖口反摺，展現日常的生活感。想要帶點正式感、但不想太過拘束？余文樂則在另一套造型以藍色條紋襯衫配上石灰色羊毛獵裝外套與西裝褲，即便不打領帶，簡單、已經足夠迷人。

余文樂以Brooks Brothers的休閒褲搭配藍色格紋襯衫並將袖口反摺，展現日常的生活感。圖 / Prestige提供
余文樂以Brooks Brothers的休閒褲搭配藍色格紋襯衫並將袖口反摺，展現日常的生活感。圖 / Prestige提供
池昌旭近日演出《說出你的願望》第一季，並穿著TOD'S服裝與鞋履登上香港雜誌LEGEND八月號封面。圖 / 翻攝自 ig @ hashtag_legend（合成圖）
池昌旭近日演出《說出你的願望》第一季，並穿著TOD'S服裝與鞋履登上香港雜誌LEGEND八月號封面。圖 / 翻攝自 ig @ hashtag_legend（合成圖）
池昌旭在雜誌中穿著的TOD‘S T-Timeless黑色樂福鞋，26,600元。圖 / TOD'S提供
池昌旭在雜誌中穿著的TOD‘S T-Timeless黑色樂福鞋，26,600元。圖 / TOD'S提供
棕色牛皮托特包，59,300元。圖 / TOD'S提供
棕色牛皮托特包，59,300元。圖 / TOD'S提供
余文樂在雜誌中穿上Brooks Borthers的藍色直紋襯衫、石灰色羊毛兩扣獵裝外套與西裝褲。圖 / Prestige提供
余文樂在雜誌中穿上Brooks Borthers的藍色直紋襯衫、石灰色羊毛兩扣獵裝外套與西裝褲。圖 / Prestige提供

西裝 余文樂 池昌旭

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