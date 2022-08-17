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Bibian比比昂日本藥妝商城明開幕 3大優勢搶日網購商機

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
代標代購電商「Bibian比比昂」宣布推出新服務「比比昂日本藥妝商城」，打造更便利貼心的跨境購物管道。記者黃筱晴／攝影
代標代購電商「Bibian比比昂」宣布推出新服務「比比昂日本藥妝商城」，打造更便利貼心的跨境購物管道。記者黃筱晴／攝影

疫情讓大家無法隨意赴日旅遊，讓許多台灣民眾轉透過海外網購採購各式日本商品，PChome網路家庭集團旗下唯一專營日本跨境代標代購電商「Bibian比比昂」看準商機，宣布將於將從8月18日起推出全新「比比昂日本藥妝商城」，集結中文化介面與客服及台幣計價服務、日本同步超過萬種的最新藥妝、零食商品以及當地直購的優惠價格3大優勢，讓台灣消費者免出國就能線上選購與日本零時差的最新商品。歡慶開站，「比比昂日本藥妝商城」於8月18日至9月16日開幕慶期間，註冊新會員即可現折台幣150元、訂單滿台幣2,000元即可免國際運費（上限5公斤）、還有限量指定商品下殺5折等活動，讓藥妝控免出國也能買好買滿。

疫情因素加上近期日幣匯率屢創新低，讓日本跨境購物需求持續攀升，比比昂平台上雖然已經有超方便的「隨選即買」服務，但日文顯示的語言隔閡、代購服務費價格不一與國際運費高昂，依舊是消費者在跨境購物時的痛點，因此決定推出全新「比比昂日本藥妝商城」，以全新的服務模式，希望能提供消費者更便利貼心的跨境購物管道。

「比比昂日本藥妝商城」以全中文化介面與中文客服消除消費者的語言藩籬，更貼心以台幣計價，下單更為直覺方便，消費者還可直接使用PChome帳號登入比比昂日本藥妝商城，還能兌換Pi拍錢包的點數P幣使用。另外，「比比昂日本藥妝商城」也特別網羅日本知名藥妝與食品店家，包含全日本前5大低價連鎖藥妝巨頭－SUNDRUGサンドラッグ與平和堂超市等，為消費者提供超過12,000種日本國內最新最夯的藥妝、零食、保健品，開幕慶期間更推出多款優惠商品，下單即可直送台灣，打造比飛去日本買還方便的一站式日本購物體驗。

「比比昂日本藥妝商城」網羅日本知名藥妝與食品店家，提供超過12,000種日本國內最新最夯的藥妝、零食、保健品。圖／Bibian比比昂提供
「比比昂日本藥妝商城」網羅日本知名藥妝與食品店家，提供超過12,000種日本國內最新最夯的藥妝、零食、保健品。圖／Bibian比比昂提供
Bibian比比昂株式會社社長羅薇琳分享最新跨境趨勢。圖／Bibian比比昂提供
Bibian比比昂株式會社社長羅薇琳分享最新跨境趨勢。圖／Bibian比比昂提供

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