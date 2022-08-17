Bibian比比昂日本藥妝商城明開幕 3大優勢搶日網購商機

疫情讓大家無法隨意赴日旅遊，讓許多台灣民眾轉透過海外網購採購各式日本商品，PChome網路家庭集團旗下唯一專營日本跨境代標代購電商「Bibian比比昂」看準商機，宣布將於將從8月18日起推出全新「比比昂日本藥妝商城」，集結中文化介面與客服及台幣計價服務、日本同步超過萬種的最新藥妝、零食商品以及當地直購的優惠價格3大優勢，讓台灣消費者免出國就能線上選購與日本零時差的最新商品。歡慶開站，「比比昂日本藥妝商城」於8月18日至9月16日開幕慶期間，註冊新會員即可現折台幣150元、訂單滿台幣2,000元即可免國際運費（上限5公斤）、還有限量指定商品下殺5折等活動，讓藥妝控免出國也能買好買滿。

疫情因素加上近期日幣匯率屢創新低，讓日本跨境購物需求持續攀升，比比昂平台上雖然已經有超方便的「隨選即買」服務，但日文顯示的語言隔閡、代購服務費價格不一與國際運費高昂，依舊是消費者在跨境購物時的痛點，因此決定推出全新「比比昂日本藥妝商城」，以全新的服務模式，希望能提供消費者更便利貼心的跨境購物管道。