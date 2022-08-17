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全聯中秋烤肉月 豪華生鮮、電烤盤、露營用品一站全備好

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
美國OUTDOOR全店積分點換購商品，最低2.9折起。圖／全聯福利中心提供
美國OUTDOOR全店積分點換購商品，最低2.9折起。圖／全聯福利中心提供

中元節剛過完，大家已經摩拳擦掌開始準備中秋烤肉，今年提倡「天天烤肉，天天欣賞月的美」，搶先從8月19日起至9月15日中秋檔期期間，網羅「善美的」蔬果魚肉、調理品牌「美味堂」、烤肉醬等烤肉必備食材，皆推出全聯價6.9折起的超殺折扣，更因應民眾在家安心烤的需求，推出11款中秋預購家電即日起開賣，包括去年熱賣的移動式抽油煙機、近期新崛起的廚餘機都買得到。

全聯今年中秋烤肉主打多種肉品、海鮮組合，方便消費者輕鬆開烤，更特選人氣商品推出合購8.5折優惠，買越多越省。烤肉少不了的靈魂伴侶醬料，今年全聯新推出日本人氣燒肉店「敘敘苑燒肉醬」，甘辛風味、特製風味2種各限量7,200瓶；而同樣來自日本的「大昌秘傳燒肉醬」，也是輕鬆提升料理風味層次的秘訣。另外，去年熱賣的美味堂中秋限定商品日式烤麻糬、日式原燒米板串、德式帶骨香腸、奶油玉米串也強勢回歸，今年再推出「懷古滷味精選組合」，包含滷豆干、雞翅、鵪鶉蛋和豬腳，一大盒200元有找，方便又涮嘴。

除了各式食材，烤肉用具全聯也幫大家準備好，即日起至9月15日推出11款排煙、無煙為訴求的必備廚電及用品預購，會員扣200、500、1000福利點，加購最低4.1折起就能帶回家。特別推薦去年熱銷的「MULTEE摩堤移動雙濾網抽油煙」、「THOMSON自動排煙多功能燒烤器」再回歸，在家烤不怕油煙味；還有「伊德爾多功能電烤盤」一機多用，可煎、烤、煮、拌、燉、炒，還附贈條紋烤盤、章魚燒烤盤、鬆餅烤盤、鴛鴦深鍋4種烤盤，超划算，扣200點加價2,350元即可帶回家。「IWATANI日本岩谷網烤串燒卡式爐二代」網燒、串烤一次滿足，另有，戶外便攜式多功能燒烤爐、電磁烤盤、重力鑄造萬用烤盤等多樣化選擇，滿足在家烤、戶外烤、天天烤的樂趣。

而喜歡露營度假的民眾，則可使用全店積分或福利點加價換購美國戶外休閒品牌OUTDOOR超實用8款露營烤肉用具，包括雙層不鏽鋼杯、便攜式餐具10件組、鈦合金鍋具2件收納組、便攜式秒收烤肉架、蛋捲式收納戶外桌，還有經典LED復古造型的「兩段式LED露營燈」、一年四季都能用的「便攜式保暖毯」，以及加厚布料，穩固耐坐的「便攜式牛津布單人椅」，最低只要2.9折起。

若是懶得出門採購，中秋烤肉月推薦商品在PXGo!全聯線上購、小時達也都能輕鬆下單，且同享6.9折起，線上再獨享加碼，專區商品使用PX Pay支付滿600元送300福利點，每週六、日搭配全站滿千送8%福利點，滿額合併最高13%回饋。精打細算的民眾，還可趁著限時優惠期間下單分批取，整組購買多件、跨店領分次取，支援夏末隨時隨地想烤就烤，又能省荷包。

OUTDOOR超實用8款露營烤肉用具點換購2.9折起，便攜式秒收烤肉架搭配雙層不鏽鋼杯、便攜式餐具10件組、鈦合金鍋具2件收納組露營烤肉超方便。記者黃筱晴／攝影
OUTDOOR超實用8款露營烤肉用具點換購2.9折起，便攜式秒收烤肉架搭配雙層不鏽鋼杯、便攜式餐具10件組、鈦合金鍋具2件收納組露營烤肉超方便。記者黃筱晴／攝影
美味堂中秋限定商品日式烤麻糬、日式原燒米板串、奶油玉米串強勢回歸，新推出「懷古滷味精選組合」開了可以直接吃，方便又涮嘴。記者黃筱晴／攝影
美味堂中秋限定商品日式烤麻糬、日式原燒米板串、奶油玉米串強勢回歸，新推出「懷古滷味精選組合」開了可以直接吃，方便又涮嘴。記者黃筱晴／攝影
8月19日至9月15日全聯中秋檔期網羅「善美的」蔬果魚肉、調理品牌「美味堂」、烤肉醬等烤肉必備食材，皆推出全聯價6.9折起的超殺折扣。記者黃筱晴／攝影
8月19日至9月15日全聯中秋檔期網羅「善美的」蔬果魚肉、調理品牌「美味堂」、烤肉醬等烤肉必備食材，皆推出全聯價6.9折起的超殺折扣。記者黃筱晴／攝影
全聯推出限量人氣日式燒肉醬，提升烤肉風味就靠這一招。記者黃筱晴／攝影
全聯推出限量人氣日式燒肉醬，提升烤肉風味就靠這一招。記者黃筱晴／攝影
全聯11款中秋預購家電即日起預購開賣。記者黃筱晴／攝影
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烤肉 中秋 露營 全聯

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