全聯中秋烤肉月 豪華生鮮、電烤盤、露營用品一站全備好

中元節剛過完，大家已經摩拳擦掌開始準備中秋烤肉，今年提倡「天天烤肉，天天欣賞月的美」，搶先從8月19日起至9月15日中秋檔期期間，網羅「善美的」蔬果魚肉、調理品牌「美味堂」、烤肉醬等烤肉必備食材，皆推出全聯價6.9折起的超殺折扣，更因應民眾在家安心烤的需求，推出11款中秋預購家電即日起開賣，包括去年熱賣的移動式抽油煙機、近期新崛起的廚餘機都買得到。

全聯今年中秋烤肉主打多種肉品、海鮮組合，方便消費者輕鬆開烤，更特選人氣商品推出合購8.5折優惠，買越多越省。烤肉少不了的靈魂伴侶醬料，今年全聯新推出日本人氣燒肉店「敘敘苑燒肉醬」，甘辛風味、特製風味2種各限量7,200瓶；而同樣來自日本的「大昌秘傳燒肉醬」，也是輕鬆提升料理風味層次的秘訣。另外，去年熱賣的美味堂中秋限定商品日式烤麻糬、日式原燒米板串、德式帶骨香腸、奶油玉米串也強勢回歸，今年再推出「懷古滷味精選組合」，包含滷豆干、雞翅、鵪鶉蛋和豬腳，一大盒200元有找，方便又涮嘴。

除了各式食材，烤肉用具全聯也幫大家準備好，即日起至9月15日推出11款排煙、無煙為訴求的必備廚電及用品預購，會員扣200、500、1000福利點，加購最低4.1折起就能帶回家。特別推薦去年熱銷的「MULTEE摩堤移動雙濾網抽油煙」、「THOMSON自動排煙多功能燒烤器」再回歸，在家烤不怕油煙味；還有「伊德爾多功能電烤盤」一機多用，可煎、烤、煮、拌、燉、炒，還附贈條紋烤盤、章魚燒烤盤、鬆餅烤盤、鴛鴦深鍋4種烤盤，超划算，扣200點加價2,350元即可帶回家。「IWATANI日本岩谷網烤串燒卡式爐二代」網燒、串烤一次滿足，另有，戶外便攜式多功能燒烤爐、電磁烤盤、重力鑄造萬用烤盤等多樣化選擇，滿足在家烤、戶外烤、天天烤的樂趣。

而喜歡露營度假的民眾，則可使用全店積分或福利點加價換購美國戶外休閒品牌OUTDOOR超實用8款露營烤肉用具，包括雙層不鏽鋼杯、便攜式餐具10件組、鈦合金鍋具2件收納組、便攜式秒收烤肉架、蛋捲式收納戶外桌，還有經典LED復古造型的「兩段式LED露營燈」、一年四季都能用的「便攜式保暖毯」，以及加厚布料，穩固耐坐的「便攜式牛津布單人椅」，最低只要2.9折起。