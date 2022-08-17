「全明星運動會」成代言人搖籃？ASICS SportStyle找邱勝翊出任品牌大使

為要符合在地市場的喜好，品牌們尋覓形象大使或代言人時都絞盡腦汁。不過，來自日本的流行休閒品牌ASICS SportStyle卻是瞄準實境秀節目，找來「王子」邱勝翊擔任形象大使，連同前任的曹佑寧，以及姐妹品牌ASICS的品牌大使林敬倫，三人共通點都是「全明星運動會」的風雲人物。

不僅如此，這三人也都是出身自體育科班，後來轉型成藝人。像是邱勝翊就表示小時候是田徑隊成員，因此對於ASICS專業跑鞋並不陌生，爾後在「全明星運動會」時，又受到ASICS SportStyle的贊助，更是讓他重新愛上帶有特殊ASICS膠的鞋款。像是，此次推出的JOGGER X81系列鞋，邱勝翊就認為，上腳的奶油白配色款，「一見鐘情，不同穿搭都適合」。而且在錄製實境秀節目時，長時間穿著ASICS SportStyle鞋款也不覺得疲累，邱勝翊還表示「既可以競賽，腳感舒適。兼具機能性，還有休閒感」。而JOGGER X81系列的黑、灰配色，也是王子私下會穿的樣式，因此鼓吹眾人要包色。

「王子」邱勝翊成為ASICS SportStyle新任形象大使，詮釋JOGGER X81系列鞋款穿搭。記者沈昱嘉／攝影

ASICS SportStyle全新的JOGGER X81系列鞋，設計靈感源自80年代跑鞋，結合輕量中底及圓點式排列大底、獨特鏤空Cush-Hole緩震性能。鞋面透過運用異材質的拼接與抗撕裂面料製成，塑造出俐落線條的外觀，提供黑、灰、奶油白與杏色等款式選擇。

「王子」邱勝翊成為ASICS SportStyle新任形象大使，詮釋JOGGER X81系列鞋款穿搭。記者沈昱嘉／攝影

ASICS SportStyle全新JOGGER X81系列鞋，設計靈感源自80年代跑鞋。記者沈昱嘉／攝影