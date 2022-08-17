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周冬雨、妮可基嫚都搶戴 歐米茄Mini Trésor浪漫登台

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
OMEGA今年發表Mini Trésor系列時，品牌官方IG並釋出妮可基嫚（Nicole Kidman）與周冬雨的宣傳視覺，展現Mini Trésor身為超新星的閃耀氣勢。圖 / 翻攝自 ig @ OMEGA（合成圖）
OMEGA今年發表Mini Trésor系列時，品牌官方IG並釋出妮可基嫚（Nicole Kidman）與周冬雨的宣傳視覺，展現Mini Trésor身為超新星的閃耀氣勢。圖 / 翻攝自 ig @ OMEGA（合成圖）

尺寸、量體、比例一向在設計中扮演舉足輕重的角色。歐米茄（OMEGA）今年發表碟飛Mini Trésor系列新品，主打26毫米的超小尺碼，並結合多變的法式風格表帶，近日已到貨台灣，宛如一位新登場的閃亮女星、氣質迷人。

Trésor系列早從2018年已經問世，當時並有36與39毫米兩種尺寸，其特色為表耳兩側鑲鑽、不對稱但具現了一組曼妙弧線，也成為手腕上的驚嘆號。2022年歐米茄（OMEGA）再度推出Mini Trésor系列，以輕巧尺寸並搭配石英或機械機芯，入門價位約自14萬元左右起跳，與原本品牌四大系列：超霸（Speedmaster）、海馬（Seamaster）、星座（Constellation）、碟飛（DeVille）展現出明顯不同的風格區隔，品牌官方IG更陸續釋出妮可基嫚（Nicole Kidman）與周冬雨的宣傳視覺，展現Mini Trésor身為超新星的閃耀氣勢。

而除了尺寸上的纖薄「塑身」、新款Trésor還有兩處特別設計，其一是具備單圈或雙圈的Toile de Jouy表帶，具有受到法式凡爾賽風格啟發的插畫，並有蝴蝶、海洋、花卉三種主題與多種配色；貌似封閉式的表背更將藍寶石水晶再經金屬化處理，因此帶來視覺與觸覺的變化，甚至可當成光潔的鏡面，隨時補妝、檢視妝容，享受一段屬於自己的美麗時光。

Mini Trésor腕表，26萬2,000元。圖 / OMEGA提供
Mini Trésor腕表，26萬2,000元。圖 / OMEGA提供
Toile de Jouy表帶具有單圈、雙圈兩種設計，並有蝴蝶、海洋、花卉三種主題風格與多種配色。圖 / OMEGA提供
Toile de Jouy表帶具有單圈、雙圈兩種設計，並有蝴蝶、海洋、花卉三種主題風格與多種配色。圖 / OMEGA提供
表圈上不規則、曼妙的鑽石鑲嵌，創造了不同角度時的華麗視覺。圖 / OMEGA提供
表圈上不規則、曼妙的鑽石鑲嵌，創造了不同角度時的華麗視覺。圖 / OMEGA提供
雙圈的Mini Trésor表款，為造型帶來更多風格可能。圖 / OMEGA提供
雙圈的Mini Trésor表款，為造型帶來更多風格可能。圖 / OMEGA提供
除了精鋼材質，Mini Trésor另有超霸月光金款式，表帶也呈現柔美、閃耀的月光金質感。圖 / OMEGA提供
除了精鋼材質，Mini Trésor另有超霸月光金款式，表帶也呈現柔美、閃耀的月光金質感。圖 / OMEGA提供
除了精鋼材質，Mini Trésor另有超霸月光金款式，並採用類絲綢的質感紋理。圖 / OMEGA提供
除了精鋼材質，Mini Trésor另有超霸月光金款式，並採用類絲綢的質感紋理。圖 / OMEGA提供
以蝴蝶為主的表帶圖像，是受到法式凡爾賽風格啟迪。圖 / OMEGA提供
以蝴蝶為主的表帶圖像，是受到法式凡爾賽風格啟迪。圖 / OMEGA提供

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