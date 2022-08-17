Hearts On Fire全新AERIAL珠寶登台 閃耀鑽石迎週年慶

以「全世界車工最完美的鑽石」聞名的珠寶品牌Hearts On Fire，為迎接2022年百貨周年慶，特地獻上全新AERIAL系列奢華款珠寶暨珠寶展，將於9月2日起在台北SOGO復興館率先推出，之後將於全台Hearts on Fire專門店珠寶展上陸續亮相。凡於百貨預購及第一波活動期間消費，還可享消費金額滿萬送千的回饋，是入手鑽石的絕佳機會。

從大自然的非凡美態與力量汲取靈感的AERIAL系列珠寶，共匯聚39件作品，將充滿希望、象徵生命力的種子、太陽和水等元素，以全世界最完美車工的鑽石重現，透過品牌富有盛名的「幻視鑲嵌法」，徹底釋放Hearts on Fire鑽石的璀璨光芒，更顯眩目迷人。