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Hearts On Fire全新AERIAL珠寶登台 閃耀鑽石迎週年慶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Aerial Twisted Dewdrop鑽石手鐲，73萬5,000元。圖／Hearts on Fire提供
Aerial Twisted Dewdrop鑽石手鐲，73萬5,000元。圖／Hearts on Fire提供

以「全世界車工最完美的鑽石」聞名的珠寶品牌Hearts On Fire，為迎接2022年百貨周年慶，特地獻上全新AERIAL系列奢華款珠寶暨珠寶展，將於9月2日起在台北SOGO復興館率先推出，之後將於全台Hearts on Fire專門店珠寶展上陸續亮相。凡於百貨預購及第一波活動期間消費，還可享消費金額滿萬送千的回饋，是入手鑽石的絕佳機會。

從大自然的非凡美態與力量汲取靈感的AERIAL系列珠寶，共匯聚39件作品，將充滿希望、象徵生命力的種子、太陽和水等元素，以全世界最完美車工的鑽石重現，透過品牌富有盛名的「幻視鑲嵌法」，徹底釋放Hearts on Fire鑽石的璀璨光芒，更顯眩目迷人。

集古典與現代魅力於一身的Double Sunburst鑽石戒指和Sunburst Double Finger雙指鑽石戒指，以精緻的鑽石組成兩個並列的旭日圖案在指尖綻放；Twisted Dewdrop系列耳針耳環和可掛式耳環，以欖尖形和梨形圖騰組成迷人的優雅曲線，如流星畫過天空，不論有沒有耳洞都能輕鬆配戴；立體迷人的Twisted Dewdrop手鐲，設計靈感包括象徵未來與希望的種子圖案。Sunburst耳夾則以創新的鉸鏈工藝技術，將象徵富貴吉祥的蕨類融入流線設計，是此次最受矚目的新作之一。

Aerial Sunburst Ear Cuff鑽石耳夾，86,000元。圖／Hearts on Fire提供
Aerial Sunburst Ear Cuff鑽石耳夾，86,000元。圖／Hearts on Fire提供
Aerial Sunburst Ear Cuff鑽石耳夾，86,000元。圖／Hearts on Fire提供
Aerial Sunburst Ear Cuff鑽石耳夾，86,000元。圖／Hearts on Fire提供
Aerial Twisted Dewdrop Earrings（左）鑽石耳環，21萬2,000元。圖／Hearts on Fire提供
Aerial Twisted Dewdrop Earrings（左）鑽石耳環，21萬2,000元。圖／Hearts on Fire提供
Aerial Twisted Dewdrop Earrings（右）鑽石耳環，21萬2,000元。圖／Hearts on Fire提供
Aerial Twisted Dewdrop Earrings（右）鑽石耳環，21萬2,000元。圖／Hearts on Fire提供
Aerial Sunburst Double Finger鑽石戒指，35萬3,000元。圖／Hearts on Fire提供
Aerial Sunburst Double Finger鑽石戒指，35萬3,000元。圖／Hearts on Fire提供
Aerial Sunburst Double Finger鑽石戒指，35萬3,000元。圖／Hearts on Fire提供
Aerial Sunburst Double Finger鑽石戒指，35萬3,000元。圖／Hearts on Fire提供
Aerial Twisted Sunburst鑽石耳環，38萬3,000元。圖／Hearts on Fire提供
Aerial Twisted Sunburst鑽石耳環，38萬3,000元。圖／Hearts on Fire提供
Aerial Twisted Dewdrop鑽石手鐲，73萬5,000元。圖／Hearts on Fire提供
Aerial Twisted Dewdrop鑽石手鐲，73萬5,000元。圖／Hearts on Fire提供
Aerial Twisted Dewdrop Ear Cuff（右）鑽石耳環，23萬6,000元。圖／Hearts on Fire提供
Aerial Twisted Dewdrop Ear Cuff（右）鑽石耳環，23萬6,000元。圖／Hearts on Fire提供
Aerial Twisted Sunburst鑽石耳環，38萬3,000元。圖／Hearts on Fire提供
Aerial Twisted Sunburst鑽石耳環，38萬3,000元。圖／Hearts on Fire提供
Aerial Double Sunburst鑽石戒指，20萬6,000元。圖／Hearts on Fire提供
Aerial Double Sunburst鑽石戒指，20萬6,000元。圖／Hearts on Fire提供
Aerial Twisted Dewdrop Ear Cuff鑽石耳環，23萬6,000元。圖／Hearts on Fire提供
Aerial Twisted Dewdrop Ear Cuff鑽石耳環，23萬6,000元。圖／Hearts on Fire提供
Aerial Sunburst Double Finger鑽石戒指，35萬3,000元；Aerial Twisted Dewdrop Earrings鑽石耳環，21萬2,000元。。圖／Hearts on Fire提供
Aerial Sunburst Double Finger鑽石戒指，35萬3,000元；Aerial Twisted Dewdrop Earrings鑽石耳環，21萬2,000元。。圖／Hearts on Fire提供
Aerial Twisted Dewdrop Ear Cuff（左）鑽石耳環，23萬6,000元。圖／Hearts on Fire提供
Aerial Twisted Dewdrop Ear Cuff（左）鑽石耳環，23萬6,000元。圖／Hearts on Fire提供

鑽石 珠寶 戒指

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