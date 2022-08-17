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極速3合一逆齡有感！蘭蔻全新超緊顏抗痕亮采三效精華

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
蘭蔻推出超緊顏抗痕亮采三效精華，三管三效合一。圖／蘭蔻提供
蘭蔻推出超緊顏抗痕亮采三效精華，三管三效合一。圖／蘭蔻提供

抗老保養持續推陳出新，專注抗老科技研究的蘭蔻，發現許多活性成分，如維他命C衍生物、菸鹼醯胺、阿魏酸、新一代玻尿酸等，能讓肌膚找回光采，而進一步研究多種成分的混合使用，因此新推出3管合一的超緊顏抗痕亮采三效精華，採用真空三管包裝設計，以最佳濃度讓肌膚吸收，可以緊緻肌膚、讓肌膚找回年輕光采。

超緊顏抗痕亮采三效精華包括有三大複合活性成分，包括有99.9%最高純度的阿魏酸，有著抗氧化成分，提高肌膚的屏障力，以無水凝膠質地穩定阿魏酸效果；以及新一代玻尿酸結合高濃度亞麻水解萃取，更容易滲透肌膚，亞麻水解萃取則能提高補水力，而最後的維他命C與菸鹼醯胺，讓肌膚提亮、淨化，以輕盈乳液質地為主。

獨特的三管精華設計，讓三大複合活性成分在使用瞬間，分別從三個管口湧現，擦上肌膚時，就能達到一瓶抵多瓶的抗老效果，還能搭配超緊顏白金淡斑霜一起使用，讓肌膚建立最佳屏障。

蘭蔻推出超緊顏抗痕亮采三效精華／50ml／5,800元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻推出超緊顏抗痕亮采三效精華／50ml／5,800元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻推出超緊顏抗痕亮采三效精華／50ml／5,800元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻推出超緊顏抗痕亮采三效精華／50ml／5,800元。圖／蘭蔻提供

抗老 蘭蔻

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