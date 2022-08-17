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可愛的大人式優雅！MIKIMOTO推Olive橄欖珠寶新作
MIKIMOTO以大自然為設計靈感，用精湛的工藝來雕琢珠寶，捕捉萬象之美，將珍珠融入生活日常。在盛夏的季節裡，MIKIMOTO推出全新Olive系列作品，提供純銀、18K綠金、以及18K白金等三種不同金屬材質之作，搭配日本Akoya珍珠、翠綠的橄欖石珠、以及鑽石等，擷取綠意盎然的美好瞬間，展現橄欖結實累累的充沛生命力。
Olive系列以橄欖樹的搖曳枝葉作為靈感，橄欖樹也被喻為太陽之樹、同時也是和平的象徵。純銀胸針與18K綠金耳環、戒指、鍊墜，鑲嵌橄欖石珠和日本Akoya珍珠，並特別調整18K金中的金屬含量，減銅增銀，以帶有些許細緻綠色的色調描繪橄欖樹枝葉茂盛的動人姿態，綻放亮眼的活力。18K白金戒指與鍊墜，則配上日本Akoya珍珠與璀璨鑽石，是適合日常配戴也能搭配華美造型的百搭首選。
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