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可愛的大人式優雅！MIKIMOTO推Olive橄欖珠寶新作

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
MIKIMOTO推出全新Olive系列作品。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO推出全新Olive系列作品。圖／MIKIMOTO提供

MIKIMOTO以大自然為設計靈感，用精湛的工藝來雕琢珠寶，捕捉萬象之美，將珍珠融入生活日常。在盛夏的季節裡，MIKIMOTO推出全新Olive系列作品，提供純銀、18K綠金、以及18K白金等三種不同金屬材質之作，搭配日本Akoya珍珠、翠綠的橄欖石珠、以及鑽石等，擷取綠意盎然的美好瞬間，展現橄欖結實累累的充沛生命力。

Olive系列以橄欖樹的搖曳枝葉作為靈感，橄欖樹也被喻為太陽之樹、同時也是和平的象徵。純銀胸針與18K綠金耳環、戒指、鍊墜，鑲嵌橄欖石珠和日本Akoya珍珠，並特別調整18K金中的金屬含量，減銅增銀，以帶有些許細緻綠色的色調描繪橄欖樹枝葉茂盛的動人姿態，綻放亮眼的活力。18K白金戒指與鍊墜，則配上日本Akoya珍珠與璀璨鑽石，是適合日常配戴也能搭配華美造型的百搭首選。

Mikimoto Olive Collection橄欖石珍珠夾式耳環，18K綠金搭配日本Akoya珍珠與橄欖石珠，90,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Olive Collection橄欖石珍珠夾式耳環，18K綠金搭配日本Akoya珍珠與橄欖石珠，90,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Olive Collection橄欖枝造型鑽石珍珠墜鍊，18K白金墜飾與鍊結鑲嵌鑽石總重約0.24克拉，搭配日本Akoya珍珠，13萬4,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Olive Collection橄欖枝造型鑽石珍珠墜鍊，18K白金墜飾與鍊結鑲嵌鑽石總重約0.24克拉，搭配日本Akoya珍珠，13萬4,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Olive Collection橄欖石珍珠針式耳環，18K綠金搭配日本Akoya珍珠與橄欖石珠，78,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Olive Collection橄欖石珍珠針式耳環，18K綠金搭配日本Akoya珍珠與橄欖石珠，78,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Olive Collection橄欖石珍珠胸針，純銀鍍銠搭配日本Akoya珍珠與橄欖石珠實品大小約3.8公分，28,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Olive Collection橄欖石珍珠胸針，純銀鍍銠搭配日本Akoya珍珠與橄欖石珠實品大小約3.8公分，28,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Olive Collection橄欖石珍珠墜鍊，18K綠金墜飾與18K白金鍊結，搭配日本Akoya珍珠與橄欖石珠，10萬1,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Olive Collection橄欖石珍珠墜鍊，18K綠金墜飾與18K白金鍊結，搭配日本Akoya珍珠與橄欖石珠，10萬1,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Olive Collection橄欖枝造型珍珠鑽戒，18K白金鑲嵌鑽石總重約0.21克拉，搭配日本Akoya珍珠，10萬3,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Olive Collection橄欖枝造型珍珠鑽戒，18K白金鑲嵌鑽石總重約0.21克拉，搭配日本Akoya珍珠，10萬3,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Olive Collection橄欖石珍珠戒指，18K綠金搭配日本Akoya珍珠與橄欖石珠，54,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Olive Collection橄欖石珍珠戒指，18K綠金搭配日本Akoya珍珠與橄欖石珠，54,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO推出全新Olive系列作品。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO推出全新Olive系列作品。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO推出全新Olive系列作品。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO推出全新Olive系列作品。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO推出全新Olive系列作品。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO推出全新Olive系列作品。圖／MIKIMOTO提供

日本 鑽石 戒指

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