《臥虎藏龍》電影音樂會 世界巡演 10月12日台灣首站
由國際表演製作人傑米‧理查森（Jamie Richardson）策畫，跨國團隊聯手、大手筆打造國際級世界巡迴規模的《臥虎藏龍》電影音樂會，以台灣為全球第一站，消息一出獲得廣大影迷期盼，包含超粒方、那些電影教我的事等多位影評推薦，為全球首演醞釀高度聲勢。
22年前，由李安導演，周潤發、楊紫瓊、章子怡、張震領銜主演的《臥虎藏龍》，在全球電影愛好者心中投下了一顆震撼彈，李安以一種全新的美學視角，描繪出別具魅力的武俠世界，搭配配樂大師譚盾的旋律，包含夜半的城牆追逐、大漠的萬里狂沙、竹林中的深沉的對手戲等場面，融薈國樂及西方管弦編制，現場邀請台北愛樂管弦樂團大編制演奏，搭配修復版電影，於800寸巨型螢幕完整放映，將影視聽體驗拉到極致，以不同風貌再度襲捲世界，邀請影迷共同參與首場盛宴。
本次亦特邀新加坡交響樂團陳康明帶領台北愛樂管弦樂團現場演出。陳康明曾獲米特羅普洛斯指揮大賽銀獎，在其備受讚譽的指揮生涯中，曾受邀至馬林斯基劇院管弦樂團、東京愛樂、香港愛樂等樂團客座演出，亦曾在北京國家大劇院的駐團期間，進行了多場成功的歌劇製作，其指揮棒下訴說故事的魅力，必將為演出做出最淋漓盡致的詮釋。
《臥虎藏龍》電影音樂會由聯合數位文創主辦，即日起7-11、全家、萊爾富售票機台全面啟售，欲了解節目詳情可至 udn售票網查詢。
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