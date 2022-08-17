海瑞溫斯頓2億珠寶現麗晶之夜 緬甸鴿血紅搶先秀
一年一度的「麗晶之夜」即將在今年8月底登場。不少珠寶腕表與服裝品牌都端出高單價或特殊設計品項，其中海瑞溫斯頓（Harry Winston）便預告，將在麗晶之夜期間帶來多款全新頂級藍寶石或紅寶石珠寶，已可預約鑑賞。
在目前已知八款的全新頂級珠寶中，一款頂級珠寶系列紅寶石鑽石項鍊因使用5.42克拉蛋面切工、產自緬甸的「鴿血紅寶石」為主石成最大焦點，同時項鍊中央的花卉並以不同切工的鑽石與紅寶石主石鑲嵌，營造了滂礡的華麗風采。同樣擁有強大氣場的還有一條頂級珠寶系列藍寶石、粉紅剛玉及鑽石項鍊，其藍寶石、粉紅剛玉則產自斯里蘭卡，並透過不對稱的鑲嵌形式，呈現有機卻又和諧的大自然風情。
追求色彩的飽滿與多變對比？本次全新頂級珠寶新品中還有一組紅碧璽和彩寶戒指與耳環，透過橘色錳鋁榴石、黃色剛玉、紫色剛玉、粉色剛玉的對比，像打翻糖果盒一般，將各式甜度、酸度、口感不同的甜品，巧納隨身。雖然麗晶之夜將在今年8月底登場，唯海瑞溫斯頓之頂級珠寶新品已開放預約，可洽詢海瑞溫斯頓麗晶專賣店、親自鑑賞。
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