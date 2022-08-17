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高雄鹹酥雞嘉年華27、28日登場 雞王保衛戰廝殺激烈

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市觀光局舉辦「2022全國鹹酥雞嘉年華」，8月27、28日在高雄大遠百廣場登場，韓國第一大連鎖炸雞品牌也來挑戰，讓比賽更有看頭。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局舉辦「2022全國鹹酥雞嘉年華」，8月27、28日在高雄大遠百廣場登場，韓國第一大連鎖炸雞品牌也來挑戰，讓比賽更有看頭。圖／高雄市觀光局提供

提到台味小吃代表性美食，許多人第一個想到鹹酥雞，高雄市觀光局舉辦「2022全國鹹酥雞嘉年華」，韓國第一大連鎖炸雞品牌也來挑戰，對決高雄在地連鎖名店，傳統鹹酥炸雞口味與韓式炸雞風味一決高下，「雞情碰撞」後誰能勝出備受關注。

高雄市觀光局去年開始舉辦鹹酥雞嘉年華，廣邀各家業者來PK，今年擴大登場，8月27、28日在高雄大遠百廣場登場，其中韓國第一大連鎖炸雞品牌NENE CHICKEN也來挑戰，讓比賽更有看頭。

觀光局長周玲妏說，今年鹹酥雞嘉年華匯集來自全台北中南各地人氣店家，齊聚高雄爭奪鹹酥雞王寶座，網友也熱情推薦愛店，除了有異國風味的韓式炸雞挑戰本土鹹酥雞外，有些業者更推出「甜的鹹酥雞」，希望帶給民眾耳目一新的味覺享受，素食鹹酥雞店家也沒缺席。

韓國第一大連鎖炸雞品牌NENE CHICKEN業者代表指出，品牌創立迄今逾20年，在韓國有1800門市，1天能賣出6萬份炸雞，海外據點遍及各國，2018年插旗台灣，目前全台有超過40家服務據點，使用新鮮冷藏雞肉、棕櫚油現點現炸，拌上韓國直送來台獨家醬料，以原汁原味韓式美味炸雞征服饕客味蕾。

高雄在地連鎖名店「卡滋嗑」業者自信地說，要以當家的卡滋雞米花鹹酥口味來挑戰韓國炸雞，食材跟炸油都採用高標準管理，採用自行研發的醃料調味，保留雞肉鮮甜味，搭配多汁不油膩專業技術，有信心能脫穎而出。

美食人人愛，觀光局表示，除了全國鹹酥雞嘉年華，還有高雄日嚐366特色美食徵選，有各式不同美食主題正進行中，推薦民眾可搭配旗津黑沙玩藝節、經典小鎮走讀鹽埕深度遊程等活動，規畫暑期樂遊高雄，更多旅遊資訊可上觀光局網站高雄旅遊網FB官方粉專IG查詢。

高雄市觀光局舉辦「2022全國鹹酥雞嘉年華」，8月27、28日在高雄大遠百廣場登場，韓國第一大連鎖炸雞品牌也來挑戰，讓比賽更有看頭。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局舉辦「2022全國鹹酥雞嘉年華」，8月27、28日在高雄大遠百廣場登場，韓國第一大連鎖炸雞品牌也來挑戰，讓比賽更有看頭。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局舉辦「2022全國鹹酥雞嘉年華」，8月27、28日在高雄大遠百廣場登場，韓國第一大連鎖炸雞品牌也來挑戰，讓比賽更有看頭。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局舉辦「2022全國鹹酥雞嘉年華」，8月27、28日在高雄大遠百廣場登場，韓國第一大連鎖炸雞品牌也來挑戰，讓比賽更有看頭。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局舉辦「2022全國鹹酥雞嘉年華」，8月27、28日在高雄大遠百廣場登場，韓國第一大連鎖炸雞品牌也來挑戰，讓比賽更有看頭。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局舉辦「2022全國鹹酥雞嘉年華」，8月27、28日在高雄大遠百廣場登場，韓國第一大連鎖炸雞品牌也來挑戰，讓比賽更有看頭。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局舉辦「2022全國鹹酥雞嘉年華」，8月27、28日在高雄大遠百廣場登場，韓國第一大連鎖炸雞品牌也來挑戰，讓比賽更有看頭。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局舉辦「2022全國鹹酥雞嘉年華」，8月27、28日在高雄大遠百廣場登場，韓國第一大連鎖炸雞品牌也來挑戰，讓比賽更有看頭。圖／高雄市觀光局提供

鹹酥雞

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