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頭份ALL夜開心藝夏26、27日登場 巨幕電影加火焰劇場秀

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
頭份市長羅雪珠化身叭噗冰淇淋小販，分送冰淇淋給來賓品嘗，屆時兩天夏日藝文活動每天都要送出200份供民眾品嘗 。記者胡蓬生／攝影
頭份市長羅雪珠化身叭噗冰淇淋小販，分送冰淇淋給來賓品嘗，屆時兩天夏日藝文活動每天都要送出200份供民眾品嘗 。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣頭份市公所夏日藝文季，今年籌畫的「頭份ALL夜 開心藝夏」預定8月26日、27日一連兩晚在頭份運動公園安排巨幕電影、火焰劇場活動，同時搭配推出文創餐車市集，還有限量200份的叭噗冰淇淋免費送，要讓市民朋友前來同樂，感受夏日藝文展演的樂趣。

頭份市長羅雪珠今天上午巧扮「三明治人」及叭噗冰淇淋小販為今年頭份夏日藝文展演活動行銷，與來賓分享清涼甜美的冰淇淋滋味。

頭份市公所指出，頭份夏日藝文展演活動已連續推出十多年，今年兩天活動安排在頭份運動公園，26日周五晚間7點播出巨幕電影「銀龍出任務」、27日周六晚間7點安排火焰劇「火爾摩莎傳奇」，兩天活動從下午5點半到9點並有文創餐車市集推出，另外每天還有限量200份叭噗冰淇淋從下午5點半開始免費贈送，送完為止。

羅雪珠指出，頭份夏日藝文展演往年都是以展覽及話劇形式呈現，去年市公所首度以500吋巨型螢幕播放大電影，民眾和親子在頭份運動公園的羅馬廣場、草皮、階梯上找個喜歡的角落席地而坐，在開闊空間盡情放鬆，享受戶外電影時光，不論聲光效果和觀影感受都贏得市民好評，今年除延續巨幕電影，還找來即將成真火舞團推出火焰劇場 ，結合火技、武術及舞蹈推出親子舞台劇，非常適合家長帶著孩子一起來觀賞，歡度美好的夏日夜晚。

頭份市長羅雪珠化身叭噗冰淇淋小販，分送冰淇淋給來賓品嘗，屆時兩天夏日藝文活動每天都要送出200份供民眾品嘗 。記者胡蓬生／攝影
頭份市長羅雪珠化身叭噗冰淇淋小販，分送冰淇淋給來賓品嘗，屆時兩天夏日藝文活動每天都要送出200份供民眾品嘗 。記者胡蓬生／攝影
頭份市公所「頭份ALL夜 開心藝夏」8月26日、27日將在頭份運動公園安排巨幕電影、火焰劇場，市長羅雪珠上午扮演「三明治人」為活動行銷。記者胡蓬生／攝影
頭份市公所「頭份ALL夜 開心藝夏」8月26日、27日將在頭份運動公園安排巨幕電影、火焰劇場，市長羅雪珠上午扮演「三明治人」為活動行銷。記者胡蓬生／攝影
頭份市公所「頭份ALL夜 開心藝夏」8月26日、27日將在頭份運動公園安排巨幕電影、火焰劇場，市長羅雪珠上午扮演「三明治人」為活動行銷。記者胡蓬生／攝影
頭份市公所「頭份ALL夜 開心藝夏」8月26日、27日將在頭份運動公園安排巨幕電影、火焰劇場，市長羅雪珠上午扮演「三明治人」為活動行銷。記者胡蓬生／攝影
頭份市長羅雪珠化身叭噗冰淇淋小販，分送冰淇淋給來賓品嘗。記者胡蓬生／攝影
頭份市長羅雪珠化身叭噗冰淇淋小販，分送冰淇淋給來賓品嘗。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市公所夏日藝文季「頭份ALL夜 開心藝夏」8月26、27日一連兩晚將在頭份運動公園推出。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市公所夏日藝文季「頭份ALL夜 開心藝夏」8月26、27日一連兩晚將在頭份運動公園推出。記者胡蓬生／攝影

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