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最美絕景入鏡！DE BEERS蝴蝶珠寶歡慶環保20週年里程碑
鑽石品牌De Beers集團，在2002年於永續發展世界高峰會議（World Summit on Sustainable Development）上提出鑽石之路（Diamond Route）計畫，在非洲每一公頃土地受開礦工程影響，就留下六公頃土地作為保護區。20年後的今日，包含八個橫跨南非和波札那的自然保護區面積達50萬英畝（約20萬公頃，相當於紐約市的2.5倍大）已經是是非洲最廣泛、最重要的生態保護網絡之一。
慶祝「鑽石之路」20周年，De Beers Jeweller以保護區中多達上百個品種的蝴蝶為象徵，推出全新butterfly系列珠寶，包括常態款的11件珠寶以及使用珍稀彩鑽與大克拉美鑽的高級珠寶作品。此珠寶系列包含11件作品，動人的蝴蝶輪廓翩翩起舞，結合當代優雅特質與充滿玩味的自由意象。同時曝光的形象廣告更特地在位於南非的De Beers威尼斯林波波自然保護區（De Beers Venetia Limpopo Nature Reserve）拍攝，同時呈現蝴蝶和鑽石兩大自然瑰寶，象徵希望和嶄新開始。
Butterfly系列作品採用18K白金或玫瑰金，蝴蝶的身體以一顆欖尖形切割鑽石呈現，密釘鑲鑽石描繪出蝴蝶翅膀的輪廓，最少的金屬鏤空引入最多光線，讓鑽石排列圖案從每個角度皆綻放光芒。項鍊的彎曲密鑲白鑽線條與蝴蝶的翅膀無縫銜接，同時推出開放式雙指戒指，以及經典耳針耳環之外的密鑲鑽石垂墜式耳環。
高級珠寶作品則採用可拆卸的結構轉換配戴方式：備有4種不同顏色鑽石的胸針既可單獨購買，也結合項鍊配戴；耳環上的蝴蝶則輕輕地收起翅膀，垂墜可拆組的梨形切割鑽石吊墜；白鑽髮飾上的蝴蝶圖案可拆下作為胸針配戴，同時使髮飾本身變得更加簡約，提供多變的造型選項。
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