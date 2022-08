最美絕景入鏡！DE BEERS蝴蝶珠寶歡慶環保20週年里程碑

鑽石品牌De Beers集團,在2002年於永續發展世界高峰會議(World Summit on Sustainable Development)上提出鑽石之路(Diamond Route)計畫,在非洲每一公頃土地受開礦工程影響,就留下六公頃土地作為保護區。20年後的今日,包含八個橫跨南非和波札那的自然保護區面積達50萬英畝(約20萬公頃,相當於紐約市的2.5倍大)已經是是非洲最廣泛、最重要的生態保護網絡之一。

慶祝「鑽石之路」20周年,De Beers Jeweller以保護區中多達上百個品種的蝴蝶為象徵,推出全新butterfly系列珠寶,包括常態款的11件珠寶以及使用珍稀彩鑽與大克拉美鑽的高級珠寶作品。此珠寶系列包含11件作品,動人的蝴蝶輪廓翩翩起舞,結合當代優雅特質與充滿玩味的自由意象。同時曝光的形象廣告更特地在位於南非的De Beers威尼斯林波波自然保護區(De Beers Venetia Limpopo Nature Reserve)拍攝,同時呈現蝴蝶和鑽石兩大自然瑰寶,象徵希望和嶄新開始。

Butterfly系列作品採用18K白金或玫瑰金,蝴蝶的身體以一顆欖尖形切割鑽石呈現,密釘鑲鑽石描繪出蝴蝶翅膀的輪廓,最少的金屬鏤空引入最多光線,讓鑽石排列圖案從每個角度皆綻放光芒。項鍊的彎曲密鑲白鑽線條與蝴蝶的翅膀無縫銜接,同時推出開放式雙指戒指,以及經典耳針耳環之外的密鑲鑽石垂墜式耳環。