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最美絕景入鏡！DE BEERS蝴蝶珠寶歡慶環保20週年里程碑

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
De Beers Portraits of Nature系列推出全新butterfly珠寶作品。圖／De Beers提供
De Beers Portraits of Nature系列推出全新butterfly珠寶作品。圖／De Beers提供

鑽石品牌De Beers集團，在2002年於永續發展世界高峰會議（World Summit on Sustainable Development）上提出鑽石之路（Diamond Route）計畫，在非洲每一公頃土地受開礦工程影響，就留下六公頃土地作為保護區。20年後的今日，包含八個橫跨南非和波札那的自然保護區面積達50萬英畝（約20萬公頃，相當於紐約市的2.5倍大）已經是是非洲最廣泛、最重要的生態保護網絡之一。

慶祝「鑽石之路」20周年，De Beers Jeweller以保護區中多達上百個品種的蝴蝶為象徵，推出全新butterfly系列珠寶，包括常態款的11件珠寶以及使用珍稀彩鑽與大克拉美鑽的高級珠寶作品。此珠寶系列包含11件作品，動人的蝴蝶輪廓翩翩起舞，結合當代優雅特質與充滿玩味的自由意象。同時曝光的形象廣告更特地在位於南非的De Beers威尼斯林波波自然保護區（De Beers Venetia Limpopo Nature Reserve）拍攝，同時呈現蝴蝶和鑽石兩大自然瑰寶，象徵希望和嶄新開始。

Butterfly系列作品採用18K白金或玫瑰金，蝴蝶的身體以一顆欖尖形切割鑽石呈現，密釘鑲鑽石描繪出蝴蝶翅膀的輪廓，最少的金屬鏤空引入最多光線，讓鑽石排列圖案從每個角度皆綻放光芒。項鍊的彎曲密鑲白鑽線條與蝴蝶的翅膀無縫銜接，同時推出開放式雙指戒指，以及經典耳針耳環之外的密鑲鑽石垂墜式耳環。

高級珠寶作品則採用可拆卸的結構轉換配戴方式：備有4種不同顏色鑽石的胸針既可單獨購買，也結合項鍊配戴；耳環上的蝴蝶則輕輕地收起翅膀，垂墜可拆組的梨形切割鑽石吊墜；白鑽髮飾上的蝴蝶圖案可拆下作為胸針配戴，同時使髮飾本身變得更加簡約，提供多變的造型選項。

De Beers Portraits of Nature系列butterfly 18K玫瑰金鑽石吊墜項鍊，99,000元。圖／De Beers提供
De Beers Portraits of Nature系列butterfly 18K玫瑰金鑽石吊墜項鍊，99,000元。圖／De Beers提供
De Beers Portraits of Nature系列butterfly系列亦推出高級珠寶作品。圖／De Beers提供
De Beers Portraits of Nature系列butterfly系列亦推出高級珠寶作品。圖／De Beers提供
De Beers Portraits of Nature系列butterfly 18K白金鑽石指間戒，54萬元。圖／De Beers提供
De Beers Portraits of Nature系列butterfly 18K白金鑽石指間戒，54萬元。圖／De Beers提供
De Beers Portraits of Nature 系列butterfly垂墜式耳環，83萬5,000元。圖／De Beers提供
De Beers Portraits of Nature 系列butterfly垂墜式耳環，83萬5,000元。圖／De Beers提供
De Beers Portraits of Nature系列butterfly高級珠寶鑽石髮飾。圖／De Beers提供
De Beers Portraits of Nature系列butterfly高級珠寶鑽石髮飾。圖／De Beers提供
De Beers Portraits of Nature系列butterfly珠寶在位於南非的De Beers威尼斯林波波自然保護區拍攝形象照。圖／De Beers提供
De Beers Portraits of Nature系列butterfly珠寶在位於南非的De Beers威尼斯林波波自然保護區拍攝形象照。圖／De Beers提供
De Beers Portraits of Nature系列butterfly高級珠寶粉紅鑽耳環與戒指，圖／De Beers提供
De Beers Portraits of Nature系列butterfly高級珠寶粉紅鑽耳環與戒指，圖／De Beers提供
De Beers Portraits of Nature系列butterfly高級珠寶橘鑽與粉紅鑽戒指。圖／De Beers提供
De Beers Portraits of Nature系列butterfly高級珠寶橘鑽與粉紅鑽戒指。圖／De Beers提供
De Beers Portraits of Nature系列butterfly 18K白金鑽石手鍊，71,000元。圖／De Beers提供
De Beers Portraits of Nature系列butterfly 18K白金鑽石手鍊，71,000元。圖／De Beers提供
De Beers Portraits of Nature系列butterfly 18K玫瑰金鑽石耳釘，97,000元。圖／De Beers提供
De Beers Portraits of Nature系列butterfly 18K玫瑰金鑽石耳釘，97,000元。圖／De Beers提供
De Beers Portraits of Nature系列butterfly高級珠寶帶粉紅色的褐鑽耳環。圖／De Beers提供
De Beers Portraits of Nature系列butterfly高級珠寶帶粉紅色的褐鑽耳環。圖／De Beers提供
De Beers Portraits of Nature系列butterfly高級珠寶粉紅鑽胸針。圖／De Beers提供
De Beers Portraits of Nature系列butterfly高級珠寶粉紅鑽胸針。圖／De Beers提供
De Beers Portraits of Nature系列butterfly系列亦推出高級珠寶作品。圖／De Beers提供
De Beers Portraits of Nature系列butterfly系列亦推出高級珠寶作品。圖／De Beers提供

鑽石 珠寶

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