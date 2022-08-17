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猜拳贏了免費加料！ 手搖飲新品牌「好一點」明日開幕

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
門市簡潔溫暖。圖／好一點提供
門市簡潔溫暖。圖／好一點提供

每天一杯手搖飲已是許多人的日常，尤其酷熱難耐的夏季，一杯冰涼飲品是常民的小確幸；也因此，連鎖手搖飲不斷展店，新品牌陸續冒出頭。明日(18日)全新手搖飲品牌「好一點HOWEDAY熟醇紅茶」新開幕，主打茶葉來自獲有食品界的米其林之稱iTQi三星榮譽的茶師監製，採親民訂價30至65元間。

新開店同步推出開幕優惠，8~9月「好！一點有料！」活動，每日下午13:00~13:59來店與店員猜拳贏了，可享免費加料。

「好一點」表示，品牌特色是以獨家慢醒熟醇工法、標準溫度沖泡，茶湯呈現晶瑩透亮色彩，口感甘醇溫潤，無糖也不苦澀，1分糖或3分糖最能提出茶香。

店面設計則以深藍色為主色調，搭配霧金字體，襯以原本的原木色牆面，呈現溫暖氛圍。業者說，牆上的Have a V day字樣，則為大家加油打氣，盼能創造出勝利的每一天。

店内招牌飲品「熟醇紅茶」，多了發酵的過程，滋味濃郁甘醇帶有天然的麥芽香；另一款「桃氣紅茶」散發自然的蜜桃果香，尾韻會伴隨淡淡花香；推薦款「白玉歐蕾」則嚴選鮮奶加上每日現煮Q彈白玉珍珠，經過蜂蜜蜜釀，咀嚼時可以嘗到蜂蜜甜感。

好一點HOWEDAY熟醇紅茶

地址：台北市南港區南港路一段133號

電話：02-2655-9151

主打招牌「熟醇紅茶」。圖／好一點提供
主打招牌「熟醇紅茶」。圖／好一點提供
好一點首店明日開幕。圖／好一點提供
好一點首店明日開幕。圖／好一點提供
8~9月每日下午13:00~13:59來店與店員猜拳贏了，可享免費加料。圖／好一點提供
8~9月每日下午13:00~13:59來店與店員猜拳贏了，可享免費加料。圖／好一點提供

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