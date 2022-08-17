11款廚房夢幻逸品必收！家樂福推「SMEG義大利精品廚具」點換購 最低2.3折起

不管廚藝好不好，下廚時看著美美的廚具，心情都愉悅了起來！家樂福最新一檔點換購活動迎來許多人心中的廚房夢幻逸品「SMEG義大利精品廚具」，自8月17日至10月31日，於家樂福消費滿250元即贈1點集點貼紙，集點加購最低只要2.3折起，就能把超美鑄鐵鍋、烤盅、刀具組帶回家。另外，萌寵星世界電子集章換購好評不斷，宣布延長換購時間至9月30日，星際大戰系列隨身滾輪黏把買1送1，家有寵物的民眾趕快把握機會換購。

家樂福此次SMEG換購商品包含了美型又實用的琺瑯鑄鐵鍋（市價8,800元），現在只要300點即可免費兌換或60點加2,499元購買；復古設計的相思木刀座（市價4,580元），只要150點即可免費兌換或是40點加1,888元購買。迷你烤盅（市價2,580元）盛裝前菜配菜或小菜是餐桌最美的點綴，也適用於微波爐，80點即免費兌換或是20點加上599元購買。另外還有相思木砧板，以及7款不同功能絕美廚刀，包含蔬菜刀、多用途刀、切肉刀、不沾黏的三德刀、麵包刀、主廚刀、中式菜刀等，最低點數加購只要199元，輕鬆提升居家餐廚生活質感。