連鎖咖啡瘋聯名！ikari怡客 X KitKat「讓妳減重無望」

連鎖咖啡業者今秋瘋聯名，除了飲品甜點大改造，中秋禮盒也玩出更多新變化，讓咖啡館、禮盒中都不只有咖啡，甚至因為太好吃、逆風大喊「完爆你的減重計畫」。

最新聯名是ikari怡客與KitKat攜手，即起在全台怡客咖啡門市推出4款新品，分別為奇脆可可冰沙、奇脆摩卡咖啡冰沙、奇脆冰淇淋可可鬆餅及奇脆可可摩卡塔，超多樣的聯名產品讓「減重永遠是明天的事」；此外，9月30日前於指定通路及店家，購買雀巢KitKat巧克力或指定聯名商品，登錄發票就抽PS5、Go Pro攝影機等好禮。

ikari怡客此次推出的兩款冰沙，採用威化抹醬為原料，擠上滿滿的鮮奶油，再撒上大把的巧克力脆片及KitKat巧克力棒，特別的是，「奇脆摩卡咖啡冰沙」將咖啡及巧克力風味進行獨家調配，甜中帶點咖啡的香氣；「奇脆冰淇淋可可鬆餅」則是將外酥內軟的現烤鬆餅放上冰淇淋，帶出冷熱碰撞的口感。此外，除了過去的明星商品「義式香飯糰」回歸，隱藏版飲品「隱藏版奶茶」也在中元節優惠活動中現身。

炙熱的8月，星巴克再推消暑飲品「哈密瓜白巧克力風味星冰樂」；近日還帶來風靡美國西雅圖的Nitro系列飲品，推出「Nitro系列飲品夏日限定價」活動，其中首推入門款「氮氣冷萃咖啡」，僅在部分門市中販售。9月13日前點購指定氮氣冷萃咖啡飲品，即可享夏日限定優惠價。

台灣精品咖啡品牌BEMO Café，獨家首創的「壺泡咖啡」沖法，顛覆業界框架後，再被「台北電影節」選為指定貴賓禮品。即起推出「BEMO Café X PRESS BUTTER SAND城市閃耀頂級中秋聯名禮盒」，收納BEMO Café「城市系列壺泡咖啡」以及日本最強伴手禮「PRESS BUTTER SAND」，大器的盒體設計遠看如同一棟建築體，象徵世界各地城市風貌，內裝則可感受味蕾加乘的咖啡X甜點體驗。