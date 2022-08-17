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響應國際流浪動物日 7-11推捐款、捐點、認捐公益行動

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
響應國際流浪動物日，7-ELEVEN推數位捐款、捐點、認捐三重公益行動支持。7-ELEVEN提供
響應國際流浪動物日，7-ELEVEN推數位捐款、捐點、認捐三重公益行動支持。7-ELEVEN提供

根據內政部農委會統計，2021年犬貓隻數首度超越15歲以下孩童數，毛宇宙正式到來。統一超7-ELEVEN發揮通路友善力量，關懷弱勢毛小孩議題，推動數位捐款、捐點、認捐三重公益行動，支持動保團體推行毛小孩公益服務，預估將有逾2萬隻浪浪受益，架構無差別友善毛小孩服務平台。

統一超表示，觀察到毛世代多元生活需求，整合6500家7-ELEVEN門市、網購平台「i預購」、社群團購「i划算」、外送服務「OPEN NOW」等線上線下多元渠道推動百大寵物商品與服務，擴大實體門市寵物專區規模達1200店，方便毛爸、毛媽就近補給毛寶貝生活所需。

統一超表示，近年來各大公益團體實體募款受疫情衝擊減少，動保團體也受到波及，適逢一年一度國際流浪動物日前夕，7-ELEVEN再次發揮數位公益影響力，以數位化、零接觸的OPEN POINT APP慈善捐款推動「守護流浪動物 浪愛不孤單」聯合促捐活動。

統一超也說，8月19日起開啟OPEN POINT APP慈善捐款給2大指定動保團體，支持團體守護浪浪的生活起居，捐款單筆滿千團體加贈限量感恩禮，OPEN POINT動保團體愛心捐點活動自8月19日同步起跑；此外，更攜手4大動保團體分別推出「浪毛孩 不挨餓」犬食認捐、中秋預購愛心貓糧認捐，讓民眾就近輕鬆做愛心，浪愛溫飽不挨餓。

統一超指出，本土寵物飼養人數逐年成長、毛小孩生活需求多樣化，7-ELEVEN近30年前開始陸續引進犬貓商品，以小規格寵物食品居多，方便飼主外出旅遊、臨時補給，2014年起更整合門市預購、線上購物中心陸續推出寵物年菜、零食、日用品、玩具等豐富商品結構、關注毛小孩的生活儀式感。

統一超也說，去年6月擴大以「複合」、「數位」2大經營策略，於實體門市、行動購物「i預購」設立寵物專區，實體店舖已拓展超過1200家門市，依據商圈屬性量身規畫商品結構與種類，聚焦用品、零食、罐頭、乾糧4大結構開發60~300款寵物商品；今年更透過整合外送服務「OPEN NOW」、社群團購「i划算」推廣、帶動相關類別需求較去年成長3成，7-ELEVEN化身離家最近的毛小孩生活型服務平台。

毛小孩

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