快訊

艾成遺體送往板橋殯儀館 李明依陪王瞳抵警局做筆錄

林智堅「論文門」賴清德低調與鄭文燦力挺 牽動綠營2024角力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

易烊千璽毛孩全相伴 Armani秋冬廣告秀童心

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
厚底的軍靴和保暖的燈芯絨長褲很合適戶外，或許等下就和米格魯一起出發去探險吧？圖 / Emporio Armani提供
厚底的軍靴和保暖的燈芯絨長褲很合適戶外，或許等下就和米格魯一起出發去探險吧？圖 / Emporio Armani提供

動物總能療癒人心，無論是可愛的貓貓狗狗，總能帶來療癒能量。中國男星易烊千璽近日為Emporio Armani拍攝2022秋冬形象廣告，一系列視覺以各種狗狗相隨，人犬互動的討喜畫面，也在無意間流露出大男孩的童稚玩心。

該系列廣告嘗試捕捉人與動物的親密互動，像是當紅貴賓藏在外套中時，其皮毛顏色正好與連帽外套相呼應；另外一套造型易烊千璽以連帽背心與漁毛帽的造型像是對世界的好奇探索、此時傑克羅素梗正好趴在他肩膀上遠眺世界，有異曲同工之妙。此外杜賓犬則時而跟易烊千璽一同看向遠方、或蹲坐在易烊千璽身旁，展獻出威嚇、與對主人忠心的不同風格，也像是人的風格、因服裝造型傳遞不同印象。

而由易烊千璽演繹的Emporio Armani 2022秋冬服裝中不難發現，休閒與正式的風格嫻熟混搭，例如皮革拼接的運動外套與內搭連帽長T恤，展現了學院式的運動風格；厚底黑色軍事風格長靴可以搭配成套西裝、燈芯絨長褲或長版連帽大衣，都為斯文造型注入了力量感並兼具機能考量。

而從杜賓、米格魯、紅貴賓到傑克羅素梗...你又喜歡哪一種狗狗相伴的易烊千璽？

杜賓犬則時而跟易烊千璽一同看向遠方、或蹲坐在易烊千璽身旁，展獻出威嚇、與對主人忠心的不同風格，也像是人的風格、因服裝造型傳遞不同印象。圖 / Emporio Armani提供
杜賓犬則時而跟易烊千璽一同看向遠方、或蹲坐在易烊千璽身旁，展獻出威嚇、與對主人忠心的不同風格，也像是人的風格、因服裝造型傳遞不同印象。圖 / Emporio Armani提供
從外套裡探出頭的紅貴賓，正和連帽長T恤的顏色造成巧妙呼應。圖 / Emporio Armani提供
從外套裡探出頭的紅貴賓，正和連帽長T恤的顏色造成巧妙呼應。圖 / Emporio Armani提供
易烊千璽為Emporio Armani拍攝2022秋冬形象廣告，以各式萌犬相伴大秀童心。圖 / Emporio Armani提供（合成圖）
易烊千璽為Emporio Armani拍攝2022秋冬形象廣告，以各式萌犬相伴大秀童心。圖 / Emporio Armani提供（合成圖）
漁毛帽、連帽背心的活力，趴在易烊千璽肩膀上的傑克羅素梗最知道。圖 / Emporio Armani提供
漁毛帽、連帽背心的活力，趴在易烊千璽肩膀上的傑克羅素梗最知道。圖 / Emporio Armani提供
杜賓犬則時而跟易烊千璽一同看向遠方、或蹲坐在易烊千璽身旁，展獻出威嚇、與對主人忠心的不同風格，也像是人的風格、因服裝造型傳遞不同印象。圖 / Emporio Armani提供
杜賓犬則時而跟易烊千璽一同看向遠方、或蹲坐在易烊千璽身旁，展獻出威嚇、與對主人忠心的不同風格，也像是人的風格、因服裝造型傳遞不同印象。圖 / Emporio Armani提供

Armani

延伸閱讀

用餐9折、滿額送小丸子卡夾！藏壽司台南開元店開幕

仙氣新娘禮服超火辣 敬酒轉身大露背賓客看傻：奶奶受得了？

桃園漫畫節起跑 即起到28日展出

揮別過往甜美形象　沒想到《子彈列車》喬伊金更適合嗆辣暗黑風格

相關新聞

肉量加倍、冰淇淋吃到飽！馬辣「燒肉ChaCha」插旗西門

過去以鍋物、吃到飽為主打的「馬辣集團」，本月正式進軍「個人燒肉」，於台北西門商圈推出全新品牌「燒肉ChaCha個人和牛燒...

海瑞溫斯頓2億珠寶現麗晶之夜 緬甸鴿血紅搶先秀

一年一度的「麗晶之夜」即將在今年8月底登場。不少珠寶腕表與服裝品牌都端出高單價或特殊設計品項，其中海瑞溫斯頓（Harry...

高雄鹹酥雞嘉年華27、28日登場 雞王保衛戰廝殺激烈

提到台味小吃代表性美食，許多人第一個想到鹹酥雞，高雄市觀光局舉辦「2022全國鹹酥雞嘉年華」，韓國第一大連鎖炸雞品牌也來...

頭份ALL夜開心藝夏26、27日登場 巨幕電影加火焰劇場秀

苗栗縣頭份市公所夏日藝文季，今年籌畫的「頭份ALL夜 開心藝夏」預定8月26日、27日一連兩晚在頭份運動公園安排巨幕電影...

最美絕景入鏡！DE BEERS蝴蝶珠寶歡慶環保20週年里程碑

鑽石品牌De Beers集團，在2002年於永續發展世界高峰會議（World Summit on Sustainable...

Uber Eats優市宣布前進桃園、台中 週年慶眾商品5折起

Uber Eats 雲端超市「優市」一週年慶，宣布跨出雙北，於8月12日與19日分別於台中與桃園市區各展一間門市，帶給更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。