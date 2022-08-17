易烊千璽毛孩全相伴 Armani秋冬廣告秀童心

動物總能療癒人心，無論是可愛的貓貓狗狗，總能帶來療癒能量。中國男星易烊千璽近日為Emporio Armani拍攝2022秋冬形象廣告，一系列視覺以各種狗狗相隨，人犬互動的討喜畫面，也在無意間流露出大男孩的童稚玩心。

該系列廣告嘗試捕捉人與動物的親密互動，像是當紅貴賓藏在外套中時，其皮毛顏色正好與連帽外套相呼應；另外一套造型易烊千璽以連帽背心與漁毛帽的造型像是對世界的好奇探索、此時傑克羅素梗正好趴在他肩膀上遠眺世界，有異曲同工之妙。此外杜賓犬則時而跟易烊千璽一同看向遠方、或蹲坐在易烊千璽身旁，展獻出威嚇、與對主人忠心的不同風格，也像是人的風格、因服裝造型傳遞不同印象。

而由易烊千璽演繹的Emporio Armani 2022秋冬服裝中不難發現，休閒與正式的風格嫻熟混搭，例如皮革拼接的運動外套與內搭連帽長T恤，展現了學院式的運動風格；厚底黑色軍事風格長靴可以搭配成套西裝、燈芯絨長褲或長版連帽大衣，都為斯文造型注入了力量感並兼具機能考量。