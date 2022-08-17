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用餐9折、滿額送小丸子卡夾！藏壽司台南開元店開幕
來自日本的「藏壽司」，即將於8月30日開設「台南開元店」，乃是台南第2間「土藏屋造型店」，並為台南第3間門市。為慶祝新店開幕，試營運期間並提供「用餐9折」的限時優惠，消費滿額還可獲得「小丸子證件票卡夾」。
預計8月30日開幕、8月23日試營運的藏壽司台南開元店，乃是藏壽司在台的第48間、台南第3間門市。店面採用復古的土藏屋造型設計，具有濃厚的日本氣息，距離台南火車站車程約5分鐘，提供199席座位。為慶祝新店開幕，8月23日至9月5日期間，參與臉書活動，用餐即可享9折優惠。
另外自9月6日起，凡至台南開元路店消費滿1,200元，並參與臉書按讚活動，就可獲得「小丸子證件票卡夾」1個，共有粉紅款的上學小丸子，以及粉藍款的經典小丸子2種造型，為粉絲們帶來滿滿的療癒好心情。（隨機贈送，恕不挑款）
同時藏壽司餡也推出「盛蝦特選」活動，提供酪梨鮮蝦、鮮蝦沙拉軍艦、蝦仁天婦羅握壽司、炸蝦天婦羅手卷，以及炸蝦天婦羅、蒜香洋蔥鮮蝦等多款鮮蝦主題餐點，還有蒜香豬五花、特製七味醬長鰭鮪魚等不同選擇，每盤40元起。
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