桃園月光團圓音樂宴即日起開放報名 2000元嘗客家料理

2022桃園月光團圓音樂宴將於9月3日於新屋范姜老屋前盛大登場，本次以「養生客家」為題，即日起至24日開放70桌供民眾線上報名，中籤者即可以2000元揪團品嘗使用龍潭龍泉茶、觀音蓮子與南瓜、新屋鵝肉等食材製作美食，在中秋節前享受團圓氛圍。

由桃市府客家局主辦的月光團員音樂宴今年已邁入第年，今舉辦記者會宣布今年主題及報名方式，客家局副局長戴興達表示，往年活動於中秋節前推出都是開放報名即秒殺額滿，這次沿用去年的作法，先開放民眾線上認桌報名，再抽籤決定，讓幸運民眾能以2000元品嘗到價值6000元的在地食材宴席料理，並搭配客家歌手、樂團表演與親友團圓。

而客家局也推出「桃園客家美食網站」，行銷桃園67間客家美食餐廳，今宣布辦理2波客家套餐票選活動，第1波線上票選即日至24日，民眾至網站註冊會員並參與投票，除可享會員好禮，若票選客家套餐為得票數最高者，還有機會獲得限量好禮，並在團圓音樂宴當天於每桌加碼贈送；第2波線下活動，則安排在團圓音樂宴現場，由參與宴席的民眾選出經典客家料理，也有機會獲得限量好禮。