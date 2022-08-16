頂級壽司、鐵板燒、懷石一次到齊！「秋日和」進駐竹北

自今年5月開始試營運，主打結合懷石、壽司、鐵板燒的日式餐廳「秋日和」，已於7月下旬正式於新竹高鐵站旁的6+Plaza廣場內開幕，成為竹北地區新興的高端餐廳。店內由4位日籍職人坐鎮，為賓客帶來秋日般颯爽又質樸的精緻餐飲體驗。

「秋日和」在日文中涵義為「秋天晴朗的天空」，代表美好的預兆。董事長劉麗秋與總經理葉子瑜以本身的餐飲經驗及對日本餐飲文化的熱愛，依照商務與私人聚會需求打造出秋日和，並採「三饗合一」的模式，在空間內規劃懷石、壽司、鐵板燒等3種型態各異的餐廳，均採無菜單、預約制。除了各餐廳的板前座位外，並共規劃15間包廂，最多可容納104席。店內還規劃有純飲酒吧，提供清酒、紅白酒與威士忌，增添餐酒搭配間的變化性。儘管藏身於百貨內，但是秋日和透過專用梯廳出入口、VIP專屬洗手間等方式，隔絕出隱密的空間，讓賓客得以盡興用餐。

「秋日和-懷石」由料理長福崎佑成、武田博司主掌。前者擁有CONRAD東京「風花」、PARK HOTEL東京「花山椒」等名店歷練，後者則曾任西麻布名店「霞町301-1」料理長，均擅長將個人的美學與歷練融入料理之中。本次菜單中擔任開場的「燕窩秋日和高湯」，先將燕窩蒸煮4小時，並搭配多種香味蔬菜及柴魚高湯呈現，口感滑潤。「秋日和茶碗蒸」則以日本鄉土料理「小田卷蒸」為概念，在肥厚的鮑魚切片下，藏有滑順蒸蛋、烏龍麵與甲魚等配料，半透明的芡汁也為料理帶來深層的風味。

「龍蝦與稻米最中」將龍蝦以炭火燒烤後，再以稻草燻製，最後以最中餅為載體，搭配牛奶慕斯、米麴與蝦醬呈現，具有煙燻後的大地野性，突顯出龍蝦肉本質的爽朗感。「黑鮪魚大腹握壽司、赤身烏賊鹽辛調味」以綠葉分隔上下層的方式上桌。上層的黑鮪魚大腹握壽司透過海苔片與金箔增添效果；底層的赤身部位隱藏於食器內，則使用烏賊鹽辛、山葵、海膽調味，增添味覺層次。另道「炙燒季節白肉魚刺身」，乃是將金目鯛表皮燒炙後，包裹著色澤鮮麗的紫蘇碎冰、紫蘇花、飛魚卵一同享用。

肉料理部份，主廚將A5黑毛和牛炙烤後，澆淋上壽喜燒風格的琥珀色醬汁，並將壽喜燒常用的蛋黃改以海膽，再以食蔬與蘿勒油點綴，在創意中也能找到傳統的身影。至於「當令旬白肉魚芋頭白醬 帆立漬」是將太刀魚經醃漬後再用木炭直火燒烤，搭配的白醬則是取台灣芋頭搭配西京味噌調製，並灑上現磨烏魚子，為烤魚帶來溫潤鹹香而帶奶感的滋味。另外同步搭配的日式野菜高湯煮，添加有干貝、甜豆、接骨木花等食材，亦可搭配烤魚，交織出不同變化。套餐中，亦還有「櫻花蝦釜炊飯」、「台灣季節水果與吉野葛香草冰淇淋」等內容。

秋日和所提供的懷石套餐，採7道式設計，每套5,800元。鐵板燒則由任職過Q.E.D. CLUB 「Grill Room」、銀座 ONODERA 香港店的料理長阿部卓也操刀，套餐採8道式設計，每套5,200元；壽司料理長長羽鳥淳則擁有銀座鮨青木的經歷，套餐採6道式設計，每套5,000元，均需提前2日以上預約。（實際餐點內容，依當日主廚搭配為主）

【秋日和】

地址：新竹縣竹北市復興三路二段168號4樓