東北角偏鄉弦樂團進城 在國家音樂廳「零距離」開眼界

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
東北角弦樂團員由證券櫃檯買賣中心贊助，參與兩廳院藝術零距離計畫，前往國家音樂廳參觀及欣賞節目。圖／雙溪高中提供
東北角弦樂團員由證券櫃檯買賣中心贊助，參與兩廳院藝術零距離計畫，前往國家音樂廳參觀及欣賞節目。圖／雙溪高中提供

位在台灣東北角的牡丹、澳底、雙溪國小和雙溪高中去年成立弦樂團，年紀從8歲到18歲學生追求音樂歷程感動不少人。這群小小音樂家參與兩廳院藝術零距離計畫，並獲證券櫃檯買賣中心贊助成行，前往國家音樂廳欣賞「弦樂團與他們的音樂產地」節目，開拓視野。

東北角學校長年推廣音樂教育，牡丹國小幾乎人人都是提琴手，享有「山中維也納」美名。雙溪高中弦樂團獲得社團協助募琴，也慢慢練練出成績。去年夏天加上雙溪、澳底國小策略聯盟，共組弦樂團培育音樂種子。

雙溪高中校長葉俊士今天表示，東北角地區距離台北市中心車程約1.5小時，提升偏鄉學子對文化、藝術欣賞素養及興趣的困難度。感謝櫃買中心贊助參訪活動，讓這群東北角弦樂團的學生，能夠在13日前往兩廳院，零距離感受藝術帶給內心的感動。

國家音樂廳為這群學生呈現「廳院指南：弦樂團與他們的音樂產地」節目，表演內容專為初具音樂基礎的學童設計。一開始先由主持人觀眾上一堂特別的音樂課，詳盡介紹兩廳院的建築，例如觀眾從椅子下方的通風裝置，是音樂廳為了排除密閉感的設計巧思，同時解說參加音樂會的基本禮儀，如何時鼓掌才符合禮節。

當天表演團體是「台灣絃樂團」，穿著霍格華茲巫師服裝的團員一出場，馬上吸引東北角弦樂團員的目光。主持人透過提問引領學生更加認識「卡農」樂曲，也讓有演奏過卡農的小朋友們會心一笑。

台灣絃樂團演奏的樂器中，需要手腳並用的管風琴特別搶眼。管風琴家余曉怡演奏全台灣最大的管風琴，讓小朋友們長了見識，更一飽「耳」福。

雙溪高中學生連子棋稱讚主持人陳宜琳，用適合觀眾年齡層的口語與肢體動作，讓現場大小朋友都能自然地欣賞建築和樂曲。另一名學生連紹凱也說，台灣絃樂團真是太強了，還愛開玩笑的說，能坐在國家音樂廳一張兩萬元的椅子，感覺真不錯。

東北角弦樂團員由證券櫃檯買賣中心贊助，參與兩廳院藝術零距離計畫，前往國家音樂廳參觀台灣書法大家董陽孜狂草「瑟兮僩兮，赫兮咺兮」，從而認識的作品。圖／雙溪高中提供
東北角弦樂團員由證券櫃檯買賣中心贊助，參與兩廳院藝術零距離計畫，前往國家音樂廳參觀台灣書法大家董陽孜狂草「瑟兮僩兮，赫兮咺兮」，從而認識的作品。圖／雙溪高中提供
兩廳院導覽帶領弦樂團的小朋友們進到音樂通的後台化妝室，感受音樂家上台前準備過程。圖／雙溪高中提供
兩廳院導覽帶領弦樂團的小朋友們進到音樂通的後台化妝室，感受音樂家上台前準備過程。圖／雙溪高中提供
東北角弦樂團員由證券櫃檯買賣中心贊助，參與兩廳院藝術零距離計畫，前往國家音樂廳欣賞「絃樂團與他們的音樂產地」節目。圖／雙溪高中提供
東北角弦樂團員由證券櫃檯買賣中心贊助，參與兩廳院藝術零距離計畫，前往國家音樂廳欣賞「絃樂團與他們的音樂產地」節目。圖／雙溪高中提供
兩廳院導覽介紹陳景容所創作的濕壁畫《樂滿人間》，讓小朋友們從畫作中認識樂器與藝術。圖／雙溪高中提供
兩廳院導覽介紹陳景容所創作的濕壁畫《樂滿人間》，讓小朋友們從畫作中認識樂器與藝術。圖／雙溪高中提供

樂團 雙溪高中 兩廳院

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